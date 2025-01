Ana Martín sufre aparatoso accidente mientras grababa una escena; ella revela cuál es su estado de salud

En las últimas horas, Ana Martín ha causado mucha preocupación entre sus seguidores después de darse a conocer que había sufrido un serio accidente mientras estaba grabando una escena de su próxima telenovela.

Los primeros reportes indicaron que el incidente ocurrió durante la tarde del pasado martes 7 de enero. La famosa estaba en pleno rodaje cuando tuvo una aparatosa caída.

Poco después de revelarse esta información, la propia Ana Martín rompió el silencio y explicó cómo fue su accidente. La autollamada “abuelita del Instagram” reveló cuál es su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Ana Martín?

En entrevista con el periodista Carlo Uriel, la icónica actriz explicó que, durante la escena, no llevaba unos zapatos adecuados, provocando que, al momento de caminar, se tropezara y cayera sobre algunas piedras.

Ana Martín “Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí”

Afortunadamente, lo ocurrido no pasó a mayores y actualmente se encuentra en su casa recuperándose: “No pasó nada”, contó.

Ana Martín continuará trabajando tras accidente

La actriz mencionó sentirse muy bien y este 8 de enero regresará a rodar la escena que se quedó inconclusa tras su percance, agradeciendo a todos sus fanáticos, así como a sus compañeros de trabajo, que se han preocupado por ella y le han enviado bonitos mensajes en redes sociales.

“Llego a mi llamado. Estoy bien. Ya no hicimos la escena, no por la caída, sino por la luz. No tengo nada. Yo soy de las actrices que, si me siento mal, lo digo. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada”, expresó.

Incluso, le pidió al público que “no se espante”, reiterando que se encuentra perfecta de salud y lista para continuar con sus actividades laborales: “Acuérdate que mala hierba, nunca muere”, concluyó.

Ana Martín y la vez en que la “fama se le subió a la cabeza”

Si bien actualmente es una actriz que se considera “con los pies en la tierra” y dispuesta a trabajar, hubo un momento en que se sentía toda “una diva”.

Cuando fue la invitada estela en ‘El mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, relató que, tras el rotundo éxito que obtuvo por su participación en la novela ‘Gabriel y Gabriela’, “se le subió la fama a la cabeza”.

La famosa manifestó que pudo “poner los pies en la tierra” gracias a Pepe Estrada, fallecido director de cine, quien le explicó que, así como el público te puede poner en “la cima”, también puede “sepultarte”.

“Me quitó el ego, la fama y todo. Le digo ‘es que el país me reclama, Pedrito’ y me dice ‘a ver, vete a la sala y vas a ver una película que se llama Sunset Boulevard. La vas a ver tres veces’ y luego platicamos’. Salí de allí y dije ‘a mí nadie me reclama. Dije ‘esto no me puede pasar nunca en la vida’”, relató.

