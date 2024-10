Ana Martín revela quién será su heredera universal

La reconocida actriz Ana Martín, conocida por su larga y exitosa trayectoria en la industria del espectáculo, sorprendió al público al revelar detalles sobre su vida personal y el futuro de su patrimonio.

En una reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, la actriz confesó que ya tiene todo preparado para el día en que ella falte, incluyendo quién será su heredera universal. Para sorpresa de muchos, Ana Martín declaró que su heredera no será una persona, sino su perrita, una mascota que la actriz cuida con especial dedicación y cariño.

La famosa actriz describió cómo ha organizado su vida de manera que su perrita, de raza Yorkie, esté completamente protegida: “Esta criatura tiene 12 años, ya es como la mamá, ya es grande, pero está tan bien cuidada que ella es la heredera universal”, explicó.

En sus declaraciones, Ana Martín enfatizó el amor profundo que siente por su perrita, a quien considera más que una simple mascota: “La nena está encargada a varias gentes, porque ustedes saben que yo adoro a esta niña y la amo. Ella come cuando yo como, y después nos acostamos a leer o a ver televisión”, mencionó con ternura.

La actriz incluso aseguró que su mascota está mejor cuidada que ella misma: “Ella está más cuidada que yo, para que me entiendas”, afirmó entre risas.

Ana Martín también aprovechó la ocasión para hacer un llamado al público sobre la adopción responsable de animales, alentando a las personas a adoptar en lugar de comprar mascotas: “Les recomiendo que adopten, no compren, porque luego por hacer negocios con los animalitos les hacen cosas horribles”, advirtió, señalando su preocupación por el bienestar de los animales.

La entrevista dejó claro el vínculo tan especial que Ana Martín tiene con su perrita, a quien considera su “hija”. “Es mi hija, ni siquiera es mi perrahija, es la nena”, expresó con emoción. Así, la actriz no solo reveló detalles íntimos de su vida, sino que también envió un mensaje sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales, quienes, como en su caso, pueden llegar a ser una parte fundamental de la familia.

¿Por qué Ana Martín nunca se casó?

Hace unos meses Ana Martín estuvo en ‘El mintagrit’ conducido por Horacio Villalobos y en dicha plática la actriz expresó que, desde muy joven, tenía claro que no quería casarse o tener hijos, pues nunca se sintió lo suficientemente preparada para afrontar ese “proyecto de vida”.

“Yo nunca supe, por lo que yo viví, porque yo no tengo esa cultura familiar, decir ‘¿seré o no seré buena mamá?’. Entonces dije ‘no, no voy a traer una criatura al mundo para jugármela’”, señaló.

Asimismo, contó que sus noviazgos llegaban a fracasar debido a que sus parejas se sentían “acomplejados” por la fama que tenía y su forma de ser.

“Tuve muy buenas relaciones. Terminarlas fue muy doloroso porque seguías queriendo a esa persona, pero ya no había nada. Se habían acabado ciertas cosas. Ahorita a esta edad que lo pienso, no me arrepiento (de no haberme casado o tenido hijos)”, indicó.

