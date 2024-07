Ana Martín admite que llegó a “perder la cabeza” por la fama; así fue como puso los “pies en la tierra”

TVNotas estrenó un capítulo de ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, la invitada especial fue Ana Martín, quien es una reconocida actriz que participó en grandes producciones como ‘El pecado de Oyuki’ y ‘Amor real, entre otras.

Durante la plática, la celebridad reconoció que, en su momento, la fama se le subió a la cabeza, principalmente después del éxito que ganó tras grabar el melodrama de los 80 ‘Gabriel y Gabriela’.

La histrión relató que las ganancias que obtuvo por esta producción fueron tan grandes que le permitieron comprarse una casa y viajar, algo que contribuyó a que pensara que era fundamental para el entretenimiento mexicano.

No fue hasta que Pepe Estrada, fallecido director de cine, le “bajó los humos” y le hizo ver que, así como el público te lleva a la cima, también puede “dejarte caer”.

“Me quitó el ego, la fama y todo. Le digo ‘es que el país me reclama, Pedrito’ y me dice ‘a ver, vete a la sala y vas a ver una película que se llama Sunset Boulevard. La vas a ver tres veces’ y luego platicamos’. Salí de allí y dije ‘a mí nadie me reclama. Dije ‘esto no me puede pasar nunca en la vida’” Ana Martín

Para Ana Martín, ver la cinta fue sumamente significativo, pues pudo ver lo que pasa cuando una estrella del cine pierde la fama por diversas cuestiones de la vida: “El ego es un cáncer para todo ser humano, pienso yo. Soy una actriz sencilla del campo”, indicó.

Ana Martín revela por qué nunca se quiso casar

En la plática, Ana Martín expresó que, desde muy joven, tenía claro que no quería casarse o tener hijos, pues nunca se sintió lo suficientemente preparada para afrontar ese “proyecto de vida”.

“Yo nunca supe, por lo que yo viví, porque yo no tengo esa cultura familiar, decir ‘¿seré o no seré buena mamá?’. Entonces dije ‘no, no voy a traer una criatura al mundo para jugármela’”, señaló.

Asimismo, contó que sus noviazgos llegaban a fracasar debido a que sus parejas se sentían “acomplejados” por la fama que tenía y su forma de ser.

“Tuve muy buenas relaciones. Terminarlas fue muy doloroso porque seguías queriendo a esa persona, pero ya no había nada. Se habían acabado ciertas cosas. Ahorita a esta edad que lo pienso, no me arrepiento (de no haberme casado o tenido hijos)”, indicó.

'El mitangrit' de Horacio llegó para quedarse

