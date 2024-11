Maryfer Centeno analiza a Nodal negando infidelidad y cree que miente: “Hay incongruencias”

En medio de la controversia que rodea la relación entre Christian Nodal y sus exparejas, Ángela Aguilar y Cazzu, el cantante aseguró en una reciente transmisión en vivo que su conciencia está tranquila y que nunca fue infiel a la madre de su hija. En respuesta a las recientes declaraciones de la rapera, Nodal defendió su postura afirmando que su relación con Ángela Aguilar no fue un secreto y que su expareja, Julieta (nombre real de Cazzu), estaba al tanto de todo.

“Aquí no hay ninguna pobrecita. Aquí no hay víctimas de nada, las cosas se hablaron claras y a la cara. Mi esposa jamás se metió en una relación. Jamás fue mi amante. Mi esposa es un mujerón que no tienen ni idea”, expresó Nodal indignado.

“Jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela. Todo está en orden. Mi conciencia está limpia”, explotó.

Maryfer Centeno analiza la respuesta de Nodal hacia Cazzu: “Está enojado… indignado”

Ante estas explosivas declaraciones en respuesta a la entrevista de su ex donde dice que cree que llevaba una doble vida, la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno analizó la respuesta del cantante y ha identificado comportamientos que sugieren incongruencias en su relato.

Según Centeno, Nodal mostró signos de enojo y autocensura durante su defensa. “Cierra los ojos y se encorva, este es un gesto de autocensura. Está tan enojado... Cuando se refiere a Ángela Aguilar dice: ‘mi esposa’. Lo dice con mucho orgullo y gusto. Está muy indignado porque Cazzu salió a hablar”, comentó.

Y agregó haciendo énfasis en lo furioso que estaba: “Está extremadamente enojado, Christian Nodal. Nunca había visto a Christian Nodal furioso. Se toca constantemente la nariz, la boca, no solamente son gestos de incomodidad, también de censura. Nunca había visto la mirada feroz de Christian Nodal”.

La grafóloga también observó que Nodal no fue directo al afirmar que no le fue infiel a Cazzu. “Él realmente pensó que Cazzu se iba a someterse a lo que él que quería, a su voluntad y eso no pasó. Asegura que no fue infiel. Sin embargo, me parece que hay incongruencias en ese momento”.

“Nunca dice eso... (que no fue infiel) hay evasivas, ambigüedades. Los ojos se le van totalmente para otro lado. No puede sostener la mirada. Evidentemente estamos ante una incongruencia importante. Él cuando está nervioso tiende a frotarse, es un gesto que lo que busca es calmarse. Está extremadamente nervioso, está asustadísimo el señor Nodal”, aseguró la grafóloga y experta en lenguaje corporal.

