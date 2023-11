Marjorie de Sousa le rompe el corazón a Luciano, hijo de Leticia Calderón

Al parecer Luciano, hijo de Leticia Calderon, no quiere saber nada de Marjorie de Souza, quien fuera su amor platónico desde hace varios años, pues ahora le confesó a su madre que se siente decepcionado.

Así lo reveló en un encuentro con la prensa la actriz Leticia Calderón, cuando le preguntaron si Luciano aún tenía comunicación con la actriz Marjorie de Sousa, su crush desde hace varios años.

“Luciano está muy decepcionado de Marjorie. Ya me dijo: ‘Ya no es mi novia porque me engañó, mamá'. No sé de dónde sacó eso. Yo creo que fue de que ella dijo que ya traía galán, pero lo tomó bien”, contó Leticia Calderón.

Luciano quedó prendado de la belleza de Marjorie de Sousa, quien aseguró era su amor platónico. / @letycalderon79

En efecto, Luciano acertó pues la actriz venezolana hizo pública su relación con con su novio, el empresario mexicano, Vicente Uribe, con quien se ha dejado ver publicamente desde marzo de 2023.

Luciano, enamorado de Marjorie, la conoció en abril de 2022

Cabe recordar que hace un año, en abril de 2022, Luciano y Marjorie se encontraron. El joven le hizo entrega de un anillo, como símbolo de su amistad y admiración.

Luciano le entregó un anillo a Marjorie el día que la conoció. / Captura de pantalla

La actriz venezolana celebró su encuentro y compartió en redes lo mucho que le emocionaba conocer a Luciano e incluso le dedicó unas palabras: “Eres un gran hombre, porque tienes una gran madre a tu lado”.

Luciano Collado es el hijo mayor de Leticia Calderón.

Para ese entonces trascendió que este encuentro provocó los celos del pequeño hijo de la venezolana y de Julián Gil. La misma actriz compartió en el video que nunca había visto a su hijo tan celoso, pues el pequeño trataba de llamar la atención de la actriz mientras platicaba con Luciano.