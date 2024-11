Operan de emergencia a una primera actriz ¡para evitar que quedara en silla de ruedas!

Diana Bracho, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, volvió a los foros luego de someterse a una operación de columna en marzo de este 2024. A sus 79 años, la actriz continúa demostrando su pasión por la actuación y su gran entusiasmo por trabajar con nuevas generaciones de artistas, a quienes considera una fuente de energía y aprendizaje.

En el arranque de grabaciones de la nueva telenovela ‘Regalo de amor’ en Televisa, Bracho apareció caminando lentamente, con una actitud positiva y rodeada de sus compañeros de elenco, quienes la ayudaron a bajar las escaleras, lo que provocó un comentario divertido de su parte: “Lenta pero segura”.

Mira: Diana Bracho: fanáticos se dicen preocupados y aseguran que está “irreconocible”, ¿por?

Diana Bracho ha presentado problemas de salud / IG: @dianabrachobm

¿Qué le pasó a Diana Bracho?

Ante la posibilidad de quedar inválida, la actriz tuvo que someterse a una urgente y delicada cirugía en las cervicales y así lo platicó en la presentación del proyecto con el que hace su regreso a la televisión después de este problema de salud.

“Cuando el doctor me vio me dijo: ‘Usted tiene un problema de cervicales. Es operación sí o sí, si no se opera, se va a quedar inválida’”, contó con asombro la primera actriz, quien al oír al médico no se resistió y se puso dispuesta para la cirugía.

Y aunque tuvo que tener una difícil recuperación, la actriz se animó a hacer una obra de teatro en el proceso: “(Fue) una operación muy riesgosa, muy difícil. Durante la recuperación ya hice una obra de teatro fantástica, ‘Madres e hijos’ que fue un proyecto hermosísimo”, destacó.

Puedes ver: Diana Bracho no le teme a la muerte; ya hasta planeó su funeral

Actualmente, la primera actriz continúa haciendo esfuerzos para lograr recuperarse y compartió: “(Sigo en) rehabilitación, terapias cuatro días a la semana, ejercicios todos los días. Me despierto y luego luego a mis ejercicios”.

A pesar de sus problemas de salud, la actriz continuó trabajando en el teatro junto a Juan Manuel Bernal en la obra ‘Madres e hijos’, un proyecto que le permitió retomar sus actividades y seguir recuperándose físicamente. Ahora, de vuelta a la televisión, Diana asegura que el trabajo con actores más jóvenes, como Bárbara Islas, Paco Pizaña, Chris Pascal y Alejandra Robles Gil, le da una gran motivación. “Todos los días aprendo muchas cosas. Ya he trabajado con Ale, con Paco Pizaña en la novela anterior. Todos, una bola de jóvenes fantásticos, muy buenos actores. Silvia Cano (productora) elige muy bien a sus equipos, Ana Julia (directora de casting) es su aliada en esto”, finalizó, entusiasmada por su nuevo proyecto.

Checa: Diana Bracho confesó que se enamoró en un velorio