Christina Aguilera, Aitana, Belanova, Anitta, Nicki Nicole y más estrellas en el Tecate Emblema

Con gran éxito dio inicio el primer día del Tecate Emblema este pasado viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez ante 60 mil personas que se dieron cita para ver a sus artistas favoritos.

Durante la tarde Mario Bautista y Karol Sevilla fueron los encargados de llevar su romanticismo a todos sus fans que comenzaban a llegar al magno evento.

TECATE EMBLEMA 2024, KAROL SEVILLA BELANOVA / LUIS PEREZ/ TVNotas

Ya más avanzada la tarde-noche, fue turno de Paty Cantú que puso a cantar a todos los presentes con temas como ´Déjame ir´, ´Por besarte´, ´Afortunadamente no eres tú´ y ´Suerte´, entre otros.

TECATE EMBLEMA 2024 Paty Cantú / LUIS PEREZ / TVNotas

El rock internacional llegó de la mano de la banda italiana Maneskin que fue ovacionada por el público en temas como ´Beggin´ y ´Zitti e buoni´, con el que ganaron en el 2021 el prestigiado Festival de Eurovisión.

Uno de los grupos más esperados de la noche era Belanova que tras su regreso ha cosechado un gran éxito, e invitaron a Paty Cantú a interpretar con ellos ´Tus ojos´ además de que interpretaron el cover de Selena, ´Como la flor´, sin dejar de lado sus hits como ´Me pregunto´, ´Por ti´, ´Baila mi corazón´ y ´Rosa pastel´, entre otros.

TECATE EMBLEMA 2024 BELANOVA / LUIS PEREZ / TVNotas

La gran figura de la noche fue Sam Smith que con sus extravagantes atuendos y gran voz impactó a toda la audiencia e interpretó entre otros los temas ´Stay with me´, ´Dancing with a stranger´, ´Promises´ y ´Unholy´, entre otros.

Un impresionante cierre tuvo la segunda jornada del Tecate Emblema celebrado este sábado 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que superó en asistentes a la del primer día, logrando ahora más de 71 mil personas.

TECATE EMBLEMA 2024 ANITTA / LUIS PEREZ / TVNotas

El elenco fuerte comenzó con la brasileña Anitta que con su simpatía y candor deleitó a todos los asistentes con temas como ´Savage Funk´, ´Mil veces´, ´Envolver´ y ´Downtown´, entre otros.

NELLY FURATDO / LUIS PEREZ / TVNotas

La cantante Nelly Furtado también se hizo presente en este festival para interpretar sus éxitos ´Say it right´, ´Turn off the light´, ´Manos al aire´ y ´I´m like a bird´, con los que fue muy aplaudida y se mostró conmovida de estar de nuevo en nuestro país.

Mientras que el dueto argentino Miranda conquistaba a todos sus fans con sus hits ´Don´ y ´Fantasma´, la española Aitana se presentaba en otro de los escenarios y fue de las más ovacionadas con ´Mon amour´, ´Mariposas´, y ´Vas a quedarte´, además de que invitó a Nicki Nicole para que cantara con ella el tema ´Formentera´ que grabaron a dúo pero confesaron que lo hicieron a distancia y realmente no se conocían en persona.

TECATE EMBLEMA 2024 BELANOVA, PATY CANTU / LUIS PEREZ / TVNotas

La sensación de la noche fue Christina Aguilera que retomó sus éxitos del pasado como ´Falsas esperanzas´, ´Pero me acuerdo de ti´ y ´Lady Marmalade´ para después hacer un llamado a cuidar la salud mental e interpretar con gran sentimiento su tema ´Beautiful´.

TECATE EMBLEMA 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

El festival lo cerró el dj Calvin Harris que puso a todos a bailar con los clásicos ´One kiss´, ´How deep is your love´, ´Summer´, ´We found love´ y ´Under control´, entre otros.

