Gala Montes lanza mensaje a Angélica María y Angélica Vale, “yo me voy a llamar como ustedes digan”

Angélica María ha ostentado durante años el título de la ‘Novia de México’ gracias a su destacada trayectoria artística. No obstante, durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, el público comenzó a utilizar este mismo apelativo para referirse a Gala Montes, generando una controversia que habría tomado por sorpresa a la actriz. La situación escaló cuando Angélica Vale, hija de Angélica María, expresó su desacuerdo con esta comparación.

una fuente cercana a Angélica María y Angélica Vale confirmó que esta última está muy molesta por la comparación.

Según nuestra fuente, Angélica Vale manifestó su descontento y expresó su intención de pedirle a Gala que cambie su apodo a “la Gala de México”.

“Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por La casa de los famosos México”, comentó la fuente a TVNotas.

Además, revelaron que el nombre de la ‘Novia de México’ está registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y fue renovado recientemente, lo que otorga protección legal al título por lo que aseguraban que “Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.

Gala Montes reacciona a ser llamada la ‘Novia de México’

Una vez saliendo de ‘La casa más famosa de México’ los finalistas tuvieron una rueda de prensa. Fue aquí donde Gala reaccionó por primera vez al enterarse de cómo le llamaban con humor y algo de sorpresa, respondiendo:

“No, pues esperemos que no demande, oye, pero, pues gran apodo”. Gala Montes

Gala responde a Angélica Vale y pide a las artistas “no hay que ser celosas”

Ahora y con más tiempo de poder revisar sus redes sociales, la interprete de ‘Tacara’, su nuevo sencillo, volvió a hablar acerca de su mote.

En un encuentro con la prensa mientras salía de las instalaciones de Televisa, Gala Montes reconoció a la primera actriz como un ejemplo a seguir, no obstante aseguró que no busca apropiarse del nombre, pues al final quien la nombró así fue su público, no ella.

“La verdad, ya no estamos en la época isabelina como para andar quitando (títulos). Yo no tenía idea de que así le decían a ella. Podemos existir nuevas novias de México, ¿no? Somos nuevas generaciones y pues si lo registra está bien, yo no me puse así, así me pusieron”. Gala Montes

La actriz de 24 años también aseguró que pelearse por un nombre no es lo correcto, pues siempre emergen nuevos talentos y al final es el público el que manda.

“Con todo mi respecto, con todo mi cariño, como siempre, como les digo, somos nuevas generaciones, puede haber nuevos apodos, no hay que ser celosas, ¿no? O sea, hay que ser compartidas… la gente me ha apodado así, y si así quieren que me llame, yo me voy a llamar como ustedes digan”, reafirmó la actriz.

Finalmente aseguró que no tiene problema con absolutamente nadie, por lo que si se da un encuentro con Angélica Vale para hablar del tema asegura: “No tengo problema con nadie, estoy feliz”

Ante la respuesta de Gala Montes, Angélica María y su mamá no han hecho comentarios al respecto.