Angélica Vale dice que ‘La fea más bella’ le salvó la vida y le enseñó a amarse

A pesar de recibir muchos elogios por su pérdida de peso, Angélica Vale ha revelado que llegó a sentirse tan poco atractiva como su personaje en ‘La fea más bella’. Esta historia le permitió conectar con su amor propio en un momento en el que se sentía perdida.

“La fea me salvó la vida a mí", confesó Vale en una entrevista con Isabel Lascuraín en YouTube. “Esa historia cura almas porque me curó a mí, para empezar. Fue muy hermoso, ya había entendido que esta necesidad de amor, me la tenía que llenar yo, no nadie más, entonces salí a buscar lo que tanto había querido: mi familia”.

Angélica sabía que ‘La fea más bella’ sería la oportunidad única que le permitiría brillar como siempre había soñado. “Yo decía: ‘Quiero hacer una telenovela padrísima, que esté en primer lugar, algún día”, agregó.

Mira: Pepe Aguilar rompe el silencio y responde a las críticas por el noviazgo de Ángela y Christian Nodal: “Quema”

Fue en DPM que confirmaron se trata de un cáncer / Instagram

La actriz soñaba con hacer un protagónico, pero dudaba que fuera posible pues sentía que por su peso no iban a elegirla.

“Sabía que era para mí, supe ‘de ahí soy’. Como nunca fui Ludwika Paleta para ser la protagónica, decía, ‘w3y, la única forma en que me den el protagónico es haciendo la fea’, ¿no?; además comedia, pero qué personaje”.

Angélica Vale dio vida a Lety Padilla Solís, basado en Beatriz Pinzón Solano de ‘Betty, la fea’

Angélica Vale destacó que su personaje, Lety Padilla Solís de Mendiola, no solo fue un salvavidas para ella, sino también para muchas otras personas. “Es un personaje tan bello, es un personaje que cura almas. Todos mis fans que tengo en mis redes sociales es por la fea, porque les cambié la vida por la fea”, expresó.

“‘La fea más bella’ se convirtió en una novela que cura almas y ofrece valiosas lecciones de amor propio, especialmente para las niñas. “Esa novela no se puede dejar de hacer porque a todas las niñas nos da una lección de amor propio, y a mí me salvó”. Angélica Vale

Mira: Video: Nodal y Ángela Aguilar se dan romántico beso en concierto

Gracias a la telenovela, Vale encontró la confianza para creer en su propia belleza.

La versión mexicana de ‘Yo soy Betty, la fea’ se estrenó en 2009 y fue protagonizada por Angélica Vale. / Archivo TVNotas

‘La fea más bella’ no solo transformó la carrera de Angélica Vale, sino que también tuvo un impacto significativo en su vida personal y en la vida de muchos espectadores.

Checa: Ángela Aguilar rompe el silencio acerca de su romance con Nodal: “Es una continuación” ¿Ya andaban?

La telenovela ofreció un poderoso mensaje de amor propio y aceptación, ayudando a Angélica y a muchas otras personas a encontrar su verdadero valor y belleza. ¡Enhorabuena!