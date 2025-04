Filtran audio supuestamente de Dulce criticando a Alicia Villarreal por cantar desafinada y fuera de ritmo

A días de que Romina Mircoli explotara por una filtración de audios de Dulce en los que asegura que solo buscan manchar su memoria, la polémica ha estallado en redes sociales un nuevo audio que supuestamente revela a la cantante Dulce criticando a Alicia Villarreal por su forma de cantar. A meses de la muerte de Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre, la grabación ha generado un aluvión de reacciones y comentarios que reavivan las tensiones entre figuras del regional mexicano y la balada pop.

En la grabación, se escucha a una mujer, cuya voz muchos atribuyen a Dulce, conversar de manera informal con una persona no identificada, comenzando con una descripción de su rutina personal: “Hola, ay, ya me quité las pestañas. Ya me quité las extensiones, las botas...”. La plática aparentemente sin importancia da un giro inesperado cuando la voz que supuestamente sería de Dulce comenta:

"¿Qué hay? ¿Qué pasó? Oye ¿Oíste cantar a esta señora Alicia? Yo oigo mal” Supuestamente Dulce

Dulce / Facebook: Dulce

La crítica no terminó ahí. La mujer en el audio añade con tono incrédulo: “Yo no digo que soy perfecta, ¿eh? Pero dime esto, por favor, ¿qué opinas? Además, ¿lo viste? ¡Lo viste!”, lo que aparentemente daría a entender que habría visto algo en la actuación de Villarreal que no le habría gustado. A esto, su interlocutor responde tajante: “Está fuera de ritmo y fuera de tono en algunos lados, semitonada. ¿Por qué pasa eso?”, a lo que la voz atribuida a Dulce contesta con una frase que ha encendido las redes

“Eso se llama desafinación. Para mí eso es. Así le decían en mis tiempos”. Audio en el que se escucha supuestamente a la cantante, Dulce

Mira: Dulce: Filtran audios que comprobarían que Hugo Mejuto, productor de ‘GranDiosas’, le quedó a deber dinero

¿Es realmente la voz de Dulce la que se escucha en el audio filtrado sobre Alicia Villarreal?

A pesar del revuelo que ha causado esta filtración, no existe una confirmación oficial de que la voz que critica a Alicia Villarreal pertenezca realmente a la cantante Dulce. Ni su equipo de prensa ni su familia han emitido declaraciones al respecto, por lo que la autenticidad del audio sigue en duda. Aun así, la calidad del audio y el estilo de habla han llevado a muchos seguidores a pensar que sí se trata de la artista.

El hecho de que el audio surgiera después del fallecimiento de Dulce ha generado sospechas. Algunos usuarios creen que pudo haber sido editado o manipulado con inteligencia artificial, mientras que otros opinan que simplemente se trata de una conversación privada filtrada sin consentimiento. La ausencia de pruebas no ha impedido que el clip se viralice y que los internautas tomen bandos, generando así una tormenta de opiniones cruzadas.

Mientras tanto, Alicia Villarreal no ha reaccionado públicamente al audio, manteniéndose al margen de la controversia. La intérprete de “Te quedó grande la yegua” no ha hecho declaraciones sobre el supuesto ataque verbal, aunque varios de sus fans salieron en su defensa en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Mira: Jorge Flores, amigo de Dulce, explota y lanza terrible vaticinio a reportera: “Te vas a morir”

¿Cómo han reaccionado los fans de Dulce y Alicia Villarreal al audio filtrado?

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla desde que se dio a conocer el audio presuntamente de Dulce criticando a Alicia Villarreal. No es la primera vez que surgen grabaciones que se atribuyen a la intérprete de “Tu muñeca” como el que filtró su amiga, Ofelia Cano, audio de un supuesto pleito entre Dulce y su hija o el surgido en días pasados sobre un presunto adeudo del productor de GranDiosas a la cantante.

Ante este nuevo audio, los fanáticos de ambas cantantes no han tardado en manifestarse, algunos defendiendo la trayectoria y el talento de Alicia, y otros asegurando que en todo caso, Dulce tenía derecho a opinar, aunque fuera en privado, y suponiendo que esto hubiera sido cierto.

Estos fueron algunos comentarios en redes sociales:



“¡Qué mal gusto, haya sido lo que haya sido, hablar de alguien que ya falleció. Respeto ante todo! ¿Qué necesidad?”

“Esa Dulce resultó muy amargada. ¡PROTECCIOOOOON!”

“O sea, no dijo nada malo… no sean liosos.”



Puede gustarte: Pepillo Origel filtra audio de Dulce que le mandó a días de morir