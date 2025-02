¿Ferka se va de ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, desató rumores de salir de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ luego de su inesperada ausencia del matutino. ¿Qué pasó?

Recordemos que el matutino de Azteca uno ha despedido a dos de sus colaboradores. Se trata de Laura Bozzo y Rey Grupero, quienes se unieron a la nueva temporada de ‘La casa de los All-stars’.

Laura Bozzo se va de ‘Venga la alegría’ / IG: @vengalaalegria

La despedida de ambas personalidades generó expectativa sobre qué conductor podría sustituir a Bozzo y Rey. Sin embargo, ‘VLA’ no ha anunciado a nuevos presentadores.

Ahora, lo que sorprendió fue el que la también actriz no se presentó en la transmisión de este domingo 23 de febrero. ¿Abandonará ‘Venga la alegría’?

Ferka / Instagram: @ferk_q

Te puede interesar: ‘Venga la alegría’ sigue renovándose: Dos conductores se despiden y se integra uno más

¿Por qué Ferka no se presentó a la emisión de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ este domingo 23 de febrero?

Aunque Ferka estuvo presente en la transmisión de ‘Venga la alegría’ el pasado sábado 22 de febrero. Incluso, se unió al programa especial en homenaje a Daniel Bisogno, quien falleció el jueves 20 de febrero. En esta ocasión, causó controversia que no se le vio por ningún lado en el matutino.

Lo anterior generó especulaciones de que podría abandonar ‘VLA’, tal como lo hizo Rey Grupero, hace unas semanas. Sin embargo, los conductores del matutino dieron a conocer cuál fue la contundente razón por la que Ferka no asistió a la emisión de esta mañana.

Según los presentadores de ‘VLA’, María Fernanda se sometió a una cirugía estética, la cual se desconoce cuándo se llevó a cabo. No obstante, no dieron detalles sobre qué tipo de intervención se realizó. Por esta razón, no se presentó al programa.

Ferka / Redes sociales

No te pierdas:Ferka y Christian Estrada podrían llegar a un acuerdo en relación con su hijo

¿Qué dijo Ferka sobre su cirugía estética?

Por su parte, Ferka confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica en su cuenta de ‘X’. Sin embargo, no dio más detalles de dicha situación.

Luego, a través de su cuenta oficial de Instagram, la también conocida como ‘Mama leona’ compartió que salió bien de su cirugía. Aseguró que no es nada grave, pero le pidieron tomar reposo. Asimismo, agradeció a todos sus ‘Ferkawers’ las muestras de cariño.

“Todo salió super. Mamá bonita feliz por el trabajo de mi doc. Gracias ferkawes por sus bellos mensajes de amor”, escribió en sus Instagram.

Ferka se ausenta de ‘Venga la alegría’ por cirugía estética / IG: @ferk_q

No obstante, tampoco reveló qué se hizo. Aunque algunos internautas pudieron notar que portó una protección en la zona del pecho. Lo que habría indicado que se sometió a una cirugía en la zona baja del cuello.

Por otro lado, publicó en sus historias que se encuentra en recuperación, pero está más que ansiosa por regresar a su trabajo como conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’.

“Hay que tener un poco de reposo... Creo que fue demasiado trajín y ya saben, hay que cuidarse… Solo te piden 15 días que te cuiden muy, muy, muy bien... Yo no puedo faltar a mi trabajo, no puedo dejar de estar entreteniéndonos, pero bueno, la salud es primero. Gracias, nada grave”. Ferka

Al momento, se desconoce cuándo será el regreso de Ferka a ‘Venga la alegría: Fin de semana’.