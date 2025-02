Katy Perry sufre accidente tras explosión de un transformador en plena firma de autógrafos

Katy Perry visitó recientemente México como parte de la promoción de su próxima gira mundial, ‘The lifetimes tour’ 2025. Durante su estancia, protagonizó un bochornoso momento en el programa “Venga la alegría”, cuando los conductores tuvieron problemas con la traducción de una entrevista en vivo, generando confusión y risas entre los presentes, además de las extrañas dinámicas en las que la involucraron.

Afortunadamente, todo quedó en una anécdota y paso el mal rato disfrutando de tacos en las calles de la Ciudad de México, ganándose el cariño de sus fans mexicanos.

Desafortunadamente, su gira promocional ahora estuvo marcada por un momento de peligro. La noche del 26 de enero, mientras firmaba autógrafos a las afueras del set del programa “Jimmy Kimmel Live!”, la cantante estuvo a punto de sufrir un accidente grave cuando un transformador explotó a pocos metros de ella.

Katy Perry sufre accidente que casi le quema la cara

Todo ocurrió cuando la artista se acercó a la valla de seguridad para saludar a sus seguidores y firmar algunos objetos. En un instante, una fan tocó accidentalmente un transformador, provocando un cortocircuito que resultó en una explosión con chispas y fuego.

La situación generó pánico entre los presentes y obligó a Katy Perry a retroceder rápidamente para evitar ser alcanzada por el fuego.

El impacto del incidente no solo asustó a la cantante, sino que también afectó a la fan que provocó la explosión. Imágenes del suceso mostraron que sufrió una quemadura en el codo izquierdo, aunque afortunadamente no se reportaron heridas graves. Según informó el portal TMZ, la joven recibió atención rápida y no fue necesario hospitalizarla.

Katy Perry: Todo quedó en un susto ¡No dejó a sus fans sin su autógrafos!

Tras el inesperado accidente, el equipo de seguridad de la cantante actuó con rapidez, asegurando su integridad y alejándola del lugar. Sin embargo, Perry decidió no dejar a sus fans sin su esperada firma de autógrafos y continuó con la actividad desde el interior de su automóvil.

Durante su presentación en “Jimmy Kimmel Live!”, la artista no mencionó el incidente, pero sí compartió detalles sobre ‘The lifetimes tour’, que iniciará el 23 de abril en México y continuará en distintos países de América Latina, lo que incluye Chile el 6 de septiembre.

Las redes reaccionan al peligroso momento

El impactante suceso se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde miles de fans manifestaron su preocupación y apoyo a la cantante. En X (antes Twitter), la etiqueta #KatyPerry se posicionó entre las tendencias, con usuarios comentando lo aterrador que fue el instante.

“No puedo creer que Katy Perry haya estado en peligro así, espero que esté bien”

“Lo bueno es que nadie salió herido gravemente, pero qué susto tan grande”.

“Me alegro de que este a salvo”

“Dios mío afortunadamente no pasó a nada y todo es culpa de los fans de LG no tengo pruebas y no tengo dudas”

“Quitando lo peligroso que pudo haber sido eso,A KATY SIEMPRE LE PASA DE TODO JAJAJAJA”

“Hay que mejorar el sistema eléctrico... sólo tenemos una Katy Perry en este planeta.”

Fechas de conciertos 2025 de la gira de Katy Perry ‘The lifetimes tour’ en México, Estados Unidos y Sudamérica

México 2025

23 abril – Ciudad de México, MX en Arena CDMX

– Ciudad de México, MX en Arena CDMX 25 abril – Ciudad de México, MX en Arena CDMX

– Ciudad de México, MX en Arena CDMX 26 abril – Ciudad de México, MX en Arena CDMX

– Ciudad de México, MX en Arena CDMX 28 abril – Monterrey, MX en Arena Monterrey

– Monterrey, MX en Arena Monterrey 29 abril – Monterrey, MX en Arena Monterrey

– Monterrey, MX en Arena Monterrey 1 mayo – Guadalajara, MX en Arena Guadalajara

– Guadalajara, MX en Arena Guadalajara 2 mayo – Guadalajara, MX en Arena Guadalajara

Estados Unidos 2025



7 mayo – Houston, TX en Toyota Center

– Houston, TX en Toyota Center 9 mayo – Oklahoma City, OK en Paycom Center

– Oklahoma City, OK en Paycom Center 10 mayo – Kansas City, MO en T-Mobile Center

– Kansas City, MO en T-Mobile Center 12 mayo – Chicago, IL en United Center

– Chicago, IL en United Center 13 mayo – Minneapolis, MN en Target Center

– Minneapolis, MN en Target Center 15 mayo – Denver, CO en Ball Arena

– Denver, CO en Ball Arena 17 mayo – Las Vegas, NV en T-Mobile Arena

– Las Vegas, NV en T-Mobile Arena 20 mayo – Austin, TX en Moody Center

– Austin, TX en Moody Center 21 mayo – Dallas, TX en American Airlines Center

– Dallas, TX en American Airlines Center 12 julio – Phoenix, AZ en Footprint Center

– Phoenix, AZ en Footprint Center 13 julio – Anaheim, CA en Honda Center

– Anaheim, CA en Honda Center 15 julio – Inglewood, CA en Kia Forum

– Inglewood, CA en Kia Forum 18 julio – San Francisco, CA en Chase Center

– San Francisco, CA en Chase Center 21 julio – Seattle, WA en Climate Pledge Arena

– Seattle, WA en Climate Pledge Arena 3 agosto – Detroit, MI en Little Caesars Arena

– Detroit, MI en Little Caesars Arena 8 agosto – Boston, MA en TD Garden

– Boston, MA en TD Garden 9 agosto – Philadelphia, PA en Wells Fargo Center

– Philadelphia, PA en Wells Fargo Center 11 agosto – New York, NY en Madison Square Garden

– New York, NY en Madison Square Garden 14 agosto – Newark, NJ en Prudential Center

– Newark, NJ en Prudential Center 15 agosto – Baltimore, MD en CFG Bank Arena

– Baltimore, MD en CFG Bank Arena 17 agosto – Raleigh, NC en Lenovo Center

– Raleigh, NC en Lenovo Center 19 agosto – Nashville, TN en Bridgestone Arena

– Nashville, TN en Bridgestone Arena 20 agosto – Atlanta, GA en State Farm Arena

– Atlanta, GA en State Farm Arena 22 agosto – Tampa, FL en Amalie Arena

– Tampa, FL en Amalie Arena 23 agosto – Miami, FL en Kaseya Center

Chile 2025



6 septiembre - Santiago, Estadio Bicentenario, La florida

Argentina 2025



9 septiembre - Buenos Aires, Movistar Arena

- Buenos Aires, Movistar Arena 10 septiembre - Buenos Aires, Movistar Arena

Brasil 2025



14 septiembre - Sao Paolo, The Town 2025

Después la gira sigue por Europa, donde estará en Reino Unido, Dinamarca, Alemania y otros países.