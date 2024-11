Ángela Aguilar: no la quieren de conductora en los Kid’s Choice Awards, juntan firmas ¡otra vez! ¿La quitarán?

La tarde del 13 de noviembre, la revista ‘Glamour’ reconoció a Ángela Aguilar como una de las ‘Mujeres del año’. La cantante fue distinguida en la categoría ‘Música Regional Mexicana’.

Debido a las críticas que recibió, cuando se anunció que la intérprete de ‘Qué agonía’ sería reconocida, la joven recibió el premio pero se abstuvo de pasar por la alfombra roja del evento. Ángela y su marido, Christian Nodal, optaron por no posar por la ‘golden carpet’ del evento.

Así los captaron juntos

Ángela Aguilar rompe el silencio con un emotivo discurso

En su discurso, la hija de Pepe Aguilar, agradeció el reconocimiento, a su familia, a su esposo y, aunque aseguró que no era “nadie para dar consejos”, pidió a las nuevas generaciones “que nunca apaguen su voz” y “que se sientan en control de su narrativa y de su persona”. Además, hizo un llamado a que las mujeres se apoyen juntas. Sin embargo, lo que causó sorpresa fue que al mirar el premio aseguró que no cree merecerlo, pero trabajaría por el mérito.

“Para todas las niñas que nos están viendo, lo repito, que no apaguen su voz. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como dicen muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para serlo”, concluyó.

Tras su ya anunciado reconocimiento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas, y una nueva campaña se gestó para destituirla como presentadora de los Kids’ Choice Awards.

Ángela Aguilar: Usuarios recolectan firmas para que no conduzca los ‘Kids Choice Awards’

La elección de Ángela Aguilar y Michael Ronda como presentadores de los Kids’ Choice Awards México 2024 ha generado una gran polémica. A pesar del anuncio oficial de Nickelodeon Latinoamérica, una petición en línea ha reunido a miles de personas que solicitan la remoción de la cantante de música regional como host del evento.

La petición, creada por Andrea Berenice Valenzuela en Change.org, argumenta que Ángela Aguilar no representa los valores adecuados para el público infantil y que su influencia podría ser negativa. Los firmantes expresan su preocupación por las acciones de la cantante y consideran que no es un buen ejemplo para los jóvenes.

“Solicitamos que quiten a Ángela Aguilar como presentadora de los Kids’ Choice Awards México 2024, evento llevado a cabo por Nickelodeon LATAM, ya que ella no tiene valores y el respeto por las mujeres, y hay menores de edad quien ven el programa y la pueden llegar a ver como un referente”, decía en la petición.

También agregaron: “Además, que le da voz y voto a mujeres que se meten con hombres casados, demostrando que se puede hacer y que no pase nada.”

El objetivo marcado es 2,500 firmas. Hasta la tarde de hoy se han recolectado 2,295.

Pese a la recaudación de firmas, se espera que los organizadores de la ceremonia no cambien sus planes, tal como ocurrió con el evento ‘Mujer del año’, pues esto solo representa el sentir de unos cuantos detractores de la cantante.

Oficialmente, sigue en pie su conducción de la cantante y ni Ángela Aguilar o Nickelodeon LATAM han dicho algo al respecto.

¿Cuándo y dónde ver los Kids’ Choice Awards México 2024?

Los Kids’ Choice Awards México 2024 se celebrarán el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional y serán transmitidos en vivo por Pluto TV para que nadie se pierda esta gran fiesta. La transmisión comenzará a las 8 PM (hora del centro de México) en los canales Nickelodeon Pluto TV, Nick Teen y Nick Clásico (todos en televisión de paga). Esta edición promete ser una noche inolvidable, llena de sorpresas y celebraciones, ¡y mucho slime!