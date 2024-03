La mamá de Drake & Josh manifiesta su apoyo en medio de acusaciones de abuso “Me rompió el corazón”

El 5 de marzo, las redes sociales se inundaron con menciones de Drake Bell, luego de que el actor hiciera pública una acusación de presunto abuso sexual por parte de un exempleado de Nickelodeon cuando él tenía 15 años.

La información se dio a conocer a través de un adelanto sobre la aparición de Bell en la serie documental de Discovery titulada ‘Quiet on set: The dark side of kids TV’ (Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil).

“Estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté con él. Abrí los ojos y me desperté y él me estaba agrediendo s3xualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”. Drake Bell

Drake también reveló que no fue una sola ocasión. Brian abuso de él en repetidas ocasiones: “Todo empeoraba, y empeoraba, y empeoraba, y estaba atrapado. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”.

Redes sociales

Nancy Sullivan, mamá de Drake Bell en la serie reaccionó a las palabras de Drake

Nancy Sullivan, quien interpretó a Audrey Parker como la mamá de Drake, en la famosa serie infantil de ‘Drake y Johs’, mando un conmovedor mensaje al querido actor.

“No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los amaré. Me rompió el corazón en un millón de pedazos al escuchar cuánto Drake estaba sosteniendo dentro mientras trabajábamos juntos. Estaba devastada y orgullosa de verlo en cámara y decir valientemente su verdad” Nancy Sullivan

Sullivan también expresó su deseo de que el actor se recupere del sufrimiento y que mantenga en su memoria los momentos felices que compartieron.

El abuso del pasado no nos define, y no tiene derecho a gobernar nuestras vidas, sé que dejando caer esta carga lo liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de la alegría que tenía en nuestros espectáculos algún día eclipsen enormemente el dolor. Enviando amor a Drake para una curación profunda y para una rica y hermosa vida por delante. Nancy Sullivan

La publicación ha recibido numerosos comentarios de los usuarios, expresando mensajes de solidaridad y conmovidos por las palabras de la actriz.

Brian Peck recibió una condena de 16 meses en prisión

Gracias el testimonio de Drake Bell contra Brian Peck, de entonces 43 años, permitió que éste recibiera una condena de 16 meses de prisión y se le exigió registrarse como delincuente sexu4l tras ser arrestado por 11 cargos, incluidos actos lascivos hacia un menor de 15 años.

En ese momento, el nombre del joven no fue divulgado hasta dos décadas después, cuando Drake Bell optó por hablar y reconocerse como la parte demandante, rompiendo su silencio.