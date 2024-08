Drake Bell aclara si hubo fraude en el musical de RBD

El pasado martes 20 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la primera ambulancia de ‘La ambulancia de los deseos’, una organización sin fines de lucro, la cual tiene como objetivo cumplir un deseo a niños de entre 5 a 18 años que padecen enfermedades crónicas.

A dicho evento asistieron embajadores, diplomáticos, el presidente de la comunidad judía, medios de comunicación, niños de la fundación y celebridades como: Diana Zambrano, Fer Sagreeb, Dulce Gipsy, Carlos Girón, Víctor Ortiz y la estrella internacional Drake Bell.

Este último cortó el listón de la ambulancia, junto a Fer Sagreeb y nos compartió su emoción con todo el público que asistió a presenciar el momento:

MÉXICO, CDMX; 20 DE AGOSTO 2024.- AMBULANCIA DE LOS DESEOS, PADRINOS LALO ESPAÑA, FER SAGREB, DRAKE BELL,ENTRE OTROS. FOTOS: LILIANA CARPIO / Liliana Carpio /TVNOTAS

“Es una fundación muy importante e increíble. Estoy emocionado de estar aquí y apoyarlos”.

“Los niños necesitan el apoyo de todos nosotros. Lo único que les pido es que no dejemos de ayudarlos. Nosotros podemos hacer el cambio”.

Puede interesarte: Julián Gil se quedó chimuelo tras sufrir una fuerte lesión: VIDEO

20 DE AGOSTO 2024 / Liliana Carpio /TVNOTAS

Mira: Caeli revive su traumática historia con su ex en TVNotas con Horacio Villalobos

Le preguntamos al cantante que si ha tenido algún tipo de acercamiento con Daniela Parra para el musical de RBD.

“Aún no conozco a nadie. Apenas estamos en pláticas con el productor Eduardo Paz. Estamos ajustando los calendarios lo más posible, pero todavía no es un hecho nada. El proyecto no quedó mal con nosotros, ni nada de eso. No hubo fraude de nada”.

“Lo que pasa es que las grabaciones de mi álbum han complicado un poco las cosas. Tengo ensayos para mi tour y para estar en el musical, necesito cambiar fechas. Mi primer proyecto principal y mi mayor prioridad es mi música”, concluyó.

No te pierdas: Ana Bárbara deslumbra a sus seguidores con picante video bailando ¡La más radiante!