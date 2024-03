Drake Bell fue víctima de abus0 por parte de un trabajador de Nickelodeon

Drake Bell se ha convertido en una de las figuras internacionales más queridas del momento. Pese a que ha estado envuelto en diversas polémicas, el también cantante ha demostrado su gran amor por México.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas a lo largo de su carrera, ya que el actor reveló que vivió abus0 en su paso por Nickelodeon.

Drake Bell / Instagram: @drakebell

Te puede interesar: Drake Bell aclara si realmente estaba consumiendo estupefacientes en el concierto de Grupo Firme

¿Drake Bell vivió abuso por parte de un trabajador de Nickelodeon?

Si bien, Drake alcanzó la fama gracias a su participación en la famosa serie Drake & Josh. No obstante, no todo fueron risas y diversión, dado que el famoso confesó que fue víctima de abus0 por un trabajador de Nickelodeon.

De acuerdo con Business Insider, esta desafortunada vivencia será revelada por medio del documental Quiet on set: The dark side of kids TV, el cual será transmitido el próximo 17 y 18 de marzo.

No te pierdas: Drake Bell sube al escenario con Grupo Firme y desata la euforia

En este proyecto, Bell abrió su corazón y compartió la experiencia de abus0 que vivió cuando trabajaba en la cadena de televisión infantil. ¡Él era menor de edad!

De acuerdo con la fuente, Drake solo tenía 15 años cuando fue víctima de abus0 s3xual. Además, el cantante reveló la identidad de esta persona, quien sería un trabajador de Nickelodeon. ¿De quién se trata?

Drake confesó que la persona que abus0 de él es Brian Peck, quien en ese entonces era entrenador de diálogo y trabajó en proyectos como All that y The Amanda show. En el último mencionado, Bell formó parte del elenco de 1999 a 2003.

🚨 Drake Bell dijo que fue abusado sexualmente a los 15 años por el entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck, quien trabajó en el programa de televisión Drake y Josh.



El documental "Quiet on Set" se estrenará el próximo 17 de marzo.pic.twitter.com/WPQcmSIutZ — Casiopea Magazine (@CasiopeaMagz) March 6, 2024

Mira: Karime Pindter confiesa que quería tener una noche de pasión con Drake Bell, pero “no le levantó"

¿Brian Peck fue arrestado?

Aunque no han salido a la luz las declaraciones de Drake, su versión se sumaría a las de las demás víctimas de Brian Peck, ya que fue arrestado en agosto de 2003 por 11 cargos relacionados con abuso s3xual de un “niño no identificado”, según revela Business Insider.

Para marzo del 2004, Peck no refutó los cargos de abus0 s3xual, así como de “copulación oral con un menor de 16 años”. Por esta razón, el mismo año recibió una sentencia de 16 meses en prisión, siendo registrado como un delincuente sexual en octubre de ese mismo año.

¿De qué tratará ‘Quiet on set’?

El documental Quiet on set explora los aspectos más polémicos de los programas infantiles creados por Dan Schneider en los 90, así como a principios de los 2000. Sin duda saldrán muchas más cosas a la luz.