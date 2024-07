Pareja de José Eduardo Derbez como si nada a una semana de dar a luz: “Tienes que descansar”

Hace unas semanas José Eduardo Derbez y Paola Dalay dieron la bienvenida a su primera hija juntos. Ambos han demostrado lo feliz que están con el nacimiento de su bebé. Sin embargo, las críticas por la apariencia de la joven no se han hecho esperar.

Si bien, Dalay sorprendió en redes sociales al mostrarse más que radiante previo a dar a luz, lo que dejó claro que su aspecto para ella es de lo más importante. Eso no es todo, luego de traer al mundo a su pequeña presumió en Instagram lo bien que se ve sin maquillaje: “Cansada, ojerosa, hinchada pero más feliz que nunca. Muero por contar todo”, escribió.

Sin embargo, las críticas hacia la pareja de José Eduardo Derbez se hicieron presentes luego de que presumió en las redes que retomó su hábito por compartir a usuarios algunos videos sobre moda y estilo a pocos días de dar a luz.

Llueven críticas a Paola Dalaya, pareja de José Eduardo Derbez, por su aspecto tras dar a luz

Pese a que Dalay dejó claro que está recuperándose muy rápido de su cesárea e incluso no siente nada de dolor por esta intervención, usuarios insisten en que la influencer debe descansar.

Y es que Paola se ha dejado ver totalmente radiante y lista, no solo para llevar a cabo su maternidad, sino también para regresar al mundo de la moda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja de José Eduardo publicó un video en el que comparte con sus seguidores el look que portaría ese día. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la velocidad con la que retomó su vida normal, pues este post lo publicó a tan solo seis días de dar a luz.

Con total naturalidad, Paola enseñó el outfit que portaría para su día. No obstante, usuarios no tardaron en considerar que la joven no se ha tomado un tiempo para reposar luego de ser intervenida por su parto.

“En tu país no guardan riesgo de post-parto ?”, “Mija, descansa , descansa por Dios 🙄🙄🙄 Jesús santísimo, haz que te extrañemos, Dios”, “Al 6to día yo parecía perro atropellado”, “Manaaaa, ando más adolorida yo después de levantarme de silla que tú recién parida de una cesárea”, “Amiga, llevo tres meses de cirugía y sigo sin poder moverme. De verdad me sorprende o me preocupa tu estado”, “Cuídese mucho mija...No salga a la calle,,ni tampoco la bebé”, fueron algunos comentarios.

Esta fue la publicación:

Paola Dalay responde a las críticas tras mostrarse radiante luego de dar a luz a su hija con José Eduardo

Dalay no se quedó callada y en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram dio a conocer su postura respecto a cómo se siente luego de su cirugía.

La creadora de contenido reiteró que se siente muy bien después de su intervención quirúrgica y hasta compartió qué tipo de faja está utilizando para el posparto.

“Estoy muy feliz. La recuperación va increíble y lo estoy disfrutando bastante”. Agregó: “Me estoy fajando. Siento que eso ayuda mucho”.

Al momento, Paola Dalay no ha hablado más respecto a las críticas en redes sociales por su gran aspecto físico.

Así lo dijo: