Adrián Marcelo revela que regresará al pódcast Hermanos de leche junto a la Mole

Adrián Marcelo, sin duda, fue uno de los habitantes más controversiales de la segunda temporada de La casa de los famosos México. Durante su estancia, fue duramente criticado por ciertas actitudes y comentarios polémicos.

Los comentarios del creador de contenido fueron señalados por ser “agresivos” y “misóginos” en contra de las integrantes del team Mar, principalmente con la actriz Gala Montes. Recordemos que criticó su salud mental, así como puso en duda sus problemas familiares.

Estas acciones generaron gran revuelo en redes sociales, donde algunos internautas exigieron a la producción que lo sancionara por su comportamiento, mientras otros lo apoyaban y deseaban que llegara a la final. Varios anunciantes se fueron del reality y en paralelo, por decisión propia, el regiomontano abandonó el show.

Adrián Marcelo regresa al pódcast Hermanos de leche

Desde hace algunos días, Adrián Marcelo ha dado pistas de un posible regreso. Se reveló que dará una entrevista, anunciada por el periodista René Franco, en el programa de radio La taquilla.

Este sábado 5 de octubre ocurrió una sorpresa que emocionó a sus fieles seguidores: apareció en el pódcast que tiene junto a Iván Fematt, “la Mole”.

A través de redes sociales se publicó un breve video del pódcast Hermanos de Leche. En el video, primero se ve a la Mole enviando un audio de WhatsApp a Adrián: “Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho”.

Adrián Marcelo y ‘La Mole’ / @mole82

Mientras la Mole simula estar llorando, menciona: “Me tomé un whisky a las dos de la tarde como Brincos Dieras. Franco (Escamilla) iba a cantar una trova con su guitarra. Aguanté que me aventaran una paloma. El Kevin hizo un pódcast con Tucán Guzmán y no entendí nada”.

La Mole expresó su tristeza al no estar junto a su gran amigo Adrián Marcelo: “Ya no puedo. Bandido ya no pone “emperadores” (galletas) en el catering. Me está llevando el cara.... Necesito que regreses, carnal”.

De un momento a otro, Adrián Marcelo entra al estudio y se sienta en la silla junto a Iván: “Disfruten este sustituto de leche, ya que es el último. Señores, estoy de vuelta. ¡Nos vemos pronto!”.

Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México

El pasado 3 de septiembre, Adrián Marcelo tuvo una fuerte discusión con Gala Montes, quien le reclamó por haberla “violentado” desde que comenzó el reality show. Por su parte, el influencer negó estas acusaciones y tocó temas muy delicados para la actriz. Por su parte, la madre de la actriz presentó una denuncia por violencia contra la mujer en la fiscalía de Huixquilucan.

Luego de varias horas, la Jefa anunció que él se había retirado voluntariamente de la competencia, y desde entonces el influencer no ha dado declaraciones respecto a su polémica participación.

Aunque se esperaba que Adrián Marcelo apareciera en alguna de las galas, esto no sucedió. Semanas después de su inesperada salida, subió un video a su canal de YouTube titulado La vida después de la casa, en el que parodió algunos momentos vividos dentro del reality.

Además, durante la final de La casa de los famosos México, Adrián Marcelo estuvo muy activo en redes sociales y “celebró” que Mario Bezares se convirtiera en el segundo “hombre en ganar el show”, haciendo alusión a Wendy Guevara, quien, siendo una chica trans, se llevó la primera temporada.

Adrián Marcelo / Facebook: Adrián Marcelo

¿Adrián Marcelo regresará a La casa de los famosos México?

Este domingo 6 de octubre se transmitirá la Gala del reencuentro, en la que todos los participantes estarán presentes para hablar de sus experiencias en el reality y recibirán algunos reconocimientos.

La gran duda es si Adrián Marcelo estará presente. Según Luis ‘Potro’ Caballero, tercer eliminado del concurso: “Ya hablé con Adrián. Le manda saludos a toda la gente, a toda la audiencia de ‘El Potrero’. Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación. Es una realidad. Sí, va a venir. A mí me dará mucho gusto verlo este domingo en los premios de La casa de los famosos México”.

Hasta el momento, se desconoce si esto sucederá, por lo que tendremos que esperar la noche de este domingo para ver si todos los habitantes asistirán a la gala.