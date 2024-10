Adrián Di Monte dedica romántico mensaje a su novia tras ganar ‘La isla: Desafío extremo’

Después de 12 semanas de competencia intensa, la primera temporada de ‘La isla: Desafío extremo’ llegó a su fin este lunes 14 de octubre, consagrando a Adrián Di Monte como el gran vencedor.

El actor mexicano, conocido por su participación en telenovelas como ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Diseñando tu amor’ y la nueva versión de ‘El maleficio’, se llevó el título de conquistador junto con el premio de 200,000 dólares en efectivo.

La victoria de Di Monte fue el resultado de una ardua travesía que lo llevó a recorrer seis territorios a lo largo de Turquía, enfrentando más de 150 desafíos físicos y emocionales. A lo largo de los tres meses de competencia, el actor demostró su capacidad para sortear los retos más difíciles y formar alianzas clave con sus compañeros y rivales, lo que lo consolidó como el líder indiscutible de su equipo.

En la gran final, Di Monte compitió contra tres fuertes contendientes: Hubert Riascos, conocido como ‘Wakanda’, Natalia Alcocer y Guty Carrera. Su determinación y habilidades lo llevaron a conquistar la victoria y, con ello, poner fin a una de las aventuras más desafiantes de su carrera.

Adrian Di Monte comparte su triunfo con su novia Nuja Amar

Tras su triunfo, Adrián Di Monte compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a su novia, Nuja Amar, de origen libanés. En su publicación, el actor no solo celebró su victoria, sino que también expresó su amor y gratitud hacia ella.

“Te amo con todo mi corazón, eres mi fortaleza y mi todo. Eres un ser lleno de luz y de amor”, escribió. Di Monte destacó la importancia del apoyo de Nuja durante su paso por el reality y cómo ella fue un pilar fundamental para mantenerse firme en la competencia.

“Gracias a la fuerza espiritual que me diste a tus consejos a tu tenacidad de mujer cuando me decías no te rindas aquí estoy esperándote en nuestra casa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias amor mío gracias mi princesita. Que lindo poder compartir contigo”, agregó el actor.

Esto respondio Nuja Amar a Adrian Di Monte

La respuesta de Nuja Amar no tardó en llegar. En su propio mensaje, mostró su amor y admiración por Di Monte:

“Que hermosas palabras, mi vida, y eso solo habla de lo que tú tienes en tu ser. Te mereces este triunfo”. También reconoció el esfuerzo y los desafíos que ambos han superado a lo largo del año, reafirmando la importancia de su relación en este momento de victoria.

Con su victoria en ‘La isla: Desafío extremo’ Adrián Di Monte no solo celebra un logro profesional, sino también personal, compartiendo su éxito con las personas más importantes en su vida.

Adrián di Monte y su nueva novia en Turquía / Instagram: @adriandimonte

Adrián Di Monte cierra el capítulo con Sandra Itzel y mira hacia el futuro

Adrián Di Monte ha dejado atrás las polémicas relacionadas con su ex pareja, la actriz Sandra Itzel. Después de un tiempo de especulaciones y acusaciones en torno a su relación, el actor cubano ha decidido dar vuelta a la página y enfocarse en su presente, dejando claro que el pasado ya no tiene lugar en su vida.

Al ser cuestionado sobre el tema, Di Monte fue contundente al expresar que ha superado esa etapa y ahora su atención está completamente en el presente. “He sanado, he aceptado. El aceptar tu situación que simplemente debí haber terminado, pero me enfoco en mi presente, es lo único que puedo cambiar. Lo único que tengo en mis manos”, afirmó en entrevista con Shanik en junio.

Con estas declaraciones, el actor reafirma su deseo de centrarse en nuevas oportunidades y relaciones, sin dejar que las controversias del pasado influyan en su vida actual. Este nuevo enfoque no solo refleja su crecimiento personal, sino también su determinación de seguir adelante y comenzar un nuevo.

