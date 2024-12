Brenda Bezares: Luego de su “oso” en alfombra roja, usuarios le lanzan tremenda exigencia

Hace algunos días, se viralizó un video de Brenda Bezares bailando su sencillo ‘Demasiado fuerte’ mientras entrevistaban a Briggitte Bozzo en la alfombra roja de ‘La señora presidenta’, causando mucha controversia en redes sociales.

En el clip del momento, se observa como dos personas del staff se acercan a ella. Tras una breve interacción, la esposa de Mario Bezares se retira del lugar. Todo esto mientras Briggitte seguía hablando con la prensa.

A raíz de esta situación, mucha gente ha criticado a la cantante, a quien acusan de haberse intentado “llamar la atención” y “robarle el foco” a Briggitte.

Usuarios le piden a Brenda Bezares que “madure”

Los detractores de Brenda Bezares también le han pedido que deje de comportarse como “una niña” y recuerde que ya es una “señora”, por lo que debe actuar como tal.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Señora, compórtese como una doña de su edad y no haga más el ridículo”

“Esa señora siempre quiere salir a cuadro”

“Yo quisiera que la sacaran del planeta”

“Se comporta como niña chiquita”

“¿Cuándo va a madurar?”

“Es una ridícula”

Hasta el momento, Brenda no se ha pronunciado ante las críticas por lo sucedido en la alfombra roja. Sin embargo, en el pasado, dio un mensaje claro a todos sus haters.

Brenda Bezares lanza mensaje a sus detractores

Hace poco, Brenda Bezares respondió a todos aquellos que la criticaron por “tratar de robarle la atención a su esposo”. En una entrevista, mencionó que ya ha trabajado en su salud mental, por lo que los malos comentarios ya no le afectan.

“Yo no puedo darme el lujo de todo lo que he trabajado en mi salud mental, que alguien venga y me trate de decir, yo soy súper resiliente”, indicó.

Brenda Bezares explica por qué ya no sale en entrevistas con Mario Bezares

Si bien dijo que las críticas no le afectan, Brenda limitó los comentarios en sus redes sociales y dejó de aparecer en entrevistas con Mario Bezares.

“El público quiere verlo solo, perfecto. Yo lo tengo 24 horas en mi casa. ¿Cuál es el problema? El hate ya bajó porque me mantuve al margen. No me puse a contestar. Imagínense si contesto todo lo que dicen de nosotros, nunca terminaría. Le estamos dando al público lo que quiere: verlo a él solo”, manifestó.

