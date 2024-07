Actor de ‘El Señor de los cielos’ sufre accidente; compañeros actores piden ayuda

El actor Fabián Pazzo, quien participó en series como ‘El señor de los cielos’, ‘Guerra de ídolos’ y ‘Se llamaba Pedro Infante’ sufrió un accidente hace tres meses y tuvo que ser intervenido de emergencia.

Sin embargo, el actor no cuenta con los recursos para continuar mejorando en su salud tras ser atropellado y algunos compañeros actores solicitaron ayuda económica para él.

Puedes ver: Caen presuntos implicados en la muerte de la hermana de Carlos Salcedo; dicen por qué le dispararon

El actor fue atropellado / GoFundMe

Actor de ‘El Señor de los cielos’ solicita ayuda económica

Fue el actor Mario Morán, quien colocó un video en sus redes sociales para ayudar a su amigo. Según dijo, Fabián fue atropellado y el responsable huyó.

Mira: Paola Durante ¿fue obligada a tener una cirugía estética para salir en la televisión? Ella rompe el silencio

Mario Morán apoyó a su compañero / Instagram

El protagonista de ‘Se llamaba Pedro Infante’ colocó una página de ‘GoFundMe’ en donde Fabián explica: “Hace tres meses sufrí un accidente y eso me ha dejado fuera de circulación sin poder trabajar y por lo tanto generar ingresos. En el accidente, mi rodilla izquierda quedó muy lastimada y requerí de una cirugía de urgencia; me dedico a la actuación y desafortunadamente no contaba con seguro de gastos médicos, absolutamente todo lo he tenido que pagar yo”.

Esos gastos médicos de terapias, medicamentos y una rodillera ortopédica especial han tenido que correr por su cuenta y por ello recolecta dinero en esa página. “Como te podrás imaginar, todos los gastos han sido muy elevados y hoy ya no tengo de donde más apoyarme, ese es el motivo por el que recurro a esta vía. Ojalá puedas ayudarme, créeme que lo agradecerá mucho y jamás lo olvidaré. Gracias y bendiciones”, explica.

Checa: Chiquis se casó con Emilio Sánchez; filtran fotos y videos