Mamá de Gala Montes defiende a Karime en la polémica ruptura y dice que “nadie le quita trabajo a nadie”

Tras el escándalo por supuestamente haberle robado a Karime Pindter los regalos de los fans, quien fuera su compañera en ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes vuelve a protagonizar otra polémica que involucra a la afamada influencer.

Todo comenzó cuando los internautas notaron que Gala ya no seguía a la Karime en redes sociales. Muchos tomaron esto como una señal de que hubo un conflicto entre ellas.

Esto último habría sido confirmado después de que respondiera con un “true” a un mensaje de un usuario que acusaba a Karime de sabotear laboralmente a Gala al ofrecer cobrar menor que ella para que la contrataran.

Según el periodista de espectáculos, Pablo Chagra, la protagonista de ‘Vivir de amor’ decidió romper lazos con la exparticipante de “Acapulco shore” tras creer que ella intentaba quedarse con sus proyectos.

Hasta el momento, las celebridades no se han pronunciado ante este escándalo y solo se han limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos o simplemente mostrar algunas imágenes de su vida cotidiana.

Pese al hermetismo de las famosas, esta polémica ha causado todo un debate en internet. Algunos han apoyado a Karime y argumentan que Gala siempre ha sido una persona muy “problemática”, mientras que otros se han dicho decepcionados de la influencer por “traicionar a su amiga”.

En medio de todo este pleito, Crista Montes, mamá de Gala, dio su contundente opinión sobre este escándalo y, para sorpresa de varios, defendió a Karime.

De acuerdo con la exmánager de la actriz, ninguna persona es capaz de “quitarle el trabajo” a otra, pues cada marca o productor decide a quién contratar basándose en ciertos criterios, que no necesariamente involucran la parte económica.

Crista, mamá de Gala Montes

“Para que vean que no soy tóxica. Ya dijeron que trae pleito con Karime porque le quita el trabajo. Aquí nadie le quita el trabajo a nadie. Allí empiezan los chismes. Si tú quieres contratar a Karime, es porque te interesan las aptitudes de Karime y así llegue Gala y diga: ‘A mí contrátame’, (le van a decir:) ‘Pues no, porque a mí me interesa Karime, no Gala’”.