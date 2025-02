Conductores de ‘El chisme TV’ protagonizan fuerte pelea en vivo ¡Tuvieron que finalizar la transmisión!

Los conductores del programa ‘El chisme TV’, dieron mucho de qué hablar por el pleito que protagonizaron en vivo. Recordemos que ellos son:



Vero Gallardo

Jacky Arroyo

Rodrigo Fragoso

La terrible discusión no pasó desapercibida por usuarios, quienes no tardaron en reaccionar a la polémica del programa especializado en la farándula.

Conductores de Chisme TV pelean en vivo / IG: @elchismetvmexico

¿Qué pasó entre los conductores de ‘El chisme TV’?

Hace unos días, se llevó a cabo con normalidad la emisión de ‘El chisme TV’ en YouTube. Sin embargo, la situación subió de tono cuando los conductores tocaron el tema de Fofo, quien fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio.

En dicho fragmento, Rodrigo Fragoso se molestó y arremetió en contra de Vero Gallardo y Jacky Arroyo por no “hacer bien su tarea” y no estar “bien informadas” del caso de influencer.

“Hay que informarse. Si no hacemos la tarea, no podemos venir a comentar estup... aquí. Yo no habló a lo tonto... Hay que respetar y no tocar los temas de manera personal, porque me siento atacado por dar una opinión personal”, dijo Rodrigo.

Conductores de Chisme TV pelean en vivo / IG: @elchismetvmexico

Ante esto, la periodista y la presentadora defendieron su postura. Aseguraron que, simplemente, habrían dado su punto de vista sobre el tema de Rodolfo ’N’ y tendría que ser respetada.

“Ah, bueno, pues, si estamos comentando estup..., pues estamos comentando estup... Nadie te atacó, perdón, pero eso de que hicimos la tarea, sí la hicimos… Tienes razón. Yo no hice mi tarea. Entonces, pues ¿qué hago aquí?… Pues vámonos” Vero Gallardo

Y Jacky agregó: “Pues también es nuestra opinión. Es muy respetable. Estamos respetando tu opinión”.

Conductores de Chisme TV pelean en vivo / IG: @elchismetvmexico

Rodrigo Fragoso explota con sus compañeras y termina la transmisión de ‘El chisme TV’

Luego de escuchar las palabras de sus compañeras de foro, aparentemente molesto, Rodrigo pidió que terminaran abruptamente con el programa, dado que él “ya no podría seguir”.

Sin embargo, Jacky Arroyo insistió en que siempre ha respetado la opinión de sus compañeros, pero Fragoso expuso que, siempre que ella comete un error, se queda callado.

“Vámonos a la ver… porque si nos tomamos las cosas personales se va a la mier… Yo no veo que la respeten (la opinión). Cuando tú la cag… y dices cosas, yo me quedo callado. Cierra la transmisión. Ya no quiero hacer nada... A la mier… Si aquí no se respeta el derecho de libertar de expresión, pues a la mier… ya”. Rodrigo Fragoso

El clip no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Por esta razón, algunos usuarios externaron su opinión y tacharon de “prepotente” a Rodrigo.

Estos fueron algunos comentarios:



“Creo que no fueron las maneras de hablar de Fragoso e ir a defender lo indefendible”,

“Pero tipo si vas a dar tu opinión, la das con bases”,

“Zazzzzz estuvo duro el pleito”,

“Qué prepotente Rodrigo. No hay manera de ponerlo en su lugar”,

“Y ese tipo quién es ? Grosero!”.

Así fue el momento:

¿Qué dijeron los conductores de ‘El chisme TV’ sobre su discusión en vivo?

Aunque ninguno de los implicados habló directamente de lo sucedido en el programa de ‘El chisme TV’, Vero Gallardo, quien también debutó como reguetonera, y Jacky Arroyo sí comentaron, de manera irónica, el video de sus redes sociales. Sin embargo, Rodrigo Fragoso no ha externado su postura con respecto a las fuertes críticas que recibió por esta pelea en vivo.

Estos fueron sus comentarios: