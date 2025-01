Gomita abandona show infantil tras desplante por no ponerle la canción que ella quería

Gomita ha intentado posicionarse como Maui, el personaje de Moana, como una estrategia para generar contenido divertido y conectar con un público más joven. Sin embargo, su reciente incidente durante un show infantil ha demostrado que esta táctica podría estar resultando contraproducente.

Este episodio no solo ha generado burlas y memes en las redes sociales, sino que también ha puesto en duda el profesionalismo de la influencer. Muchos internautas han cuestionado su actitud y han señalado que su comportamiento no es el más adecuado para un evento infantil.

Gomita

Gomita abandona show infantil: de chiste a polémica

El pasado Día de Reyes, Gomita, cuyo nombre real es Aracely Ordaz, fue contratada para un show infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Con su característico estilo, intentó ponerle un toque de humor al evento al encarnar a Maui, el famoso personaje de la película Moana.

Sin embargo, el momento que buscaba ser cómico terminó en controversia. Gomita pidió al encargado de audio que pusiera la canción de Maui que había ensayado, pero su solicitud fue ignorada. La situación escaló rápidamente, y la payasa dejó el evento con una frase contundente que terminó en abucheos por parte del público.

“Es la última oportunidad. Quiero que me pongas una canción a mí, la que ensayé hace tres meses, ¿ok? No me la pones. No te vas tú. Me voy yo. Estás advertido”, declaró Gomita ante el público.

El operador de audio, sin embargo, optó por reproducir otro tema, lo que molestó aún más a la influencer, quien decidió abandonar el escenario.

“Adiós, Gomita”: El público no la extrañó

La salida de Gomita del escenario no generó simpatía entre los asistentes. Por el contrario, el público, compuesto en su mayoría por familias, comenzó a corear “¡Adiós!” mientras la payasa se retiraba. Este desplante fue captado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Algunos usuarios sugirieron que el incidente podría haber sido una broma que salió mal, pero la actitud de Gomita dejó en claro su molestia. La polémica no terminó ahí, ya que la influencer también fue blanco de críticas por su atuendo, considerado inapropiado para un evento infantil.

Critican a Gomita por su vestimenta en el show

Además de los comentarios sobre su actitud, el vestuario de Gomita también desató una ola de críticas. Muchos asistentes señalaron que el atuendo de la payasa, que dejaba al descubierto parte de su retaguardia y según los asistentes no era adecuado para un espectáculo dirigido a niños.

En redes sociales, los comentarios negativos no se hicieron esperar:

“Y ella que así en una fiesta infantil?”



“¿Show infantil y en calzones? Por eso estamos como estamos.”



“¿Quién en su sano juicio lleva a sus hijos a ver a Gomita?”



“Jajajjja a, un premio al ingeniero de audio.”



“Y la gente diciéndole adiós JAJAAJAJA que fueeeee”



“Pero qué necesidad de vestirse así si es un espectáculo para niños”



“Infantil para los padres? Por el atuendo pues solo digo.”

Ante el aluvión de comentarios negativos, la cantante y payasa ha preferido no hacer declaraciones al respecto.