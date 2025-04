Andrea Escalona admite, entre lágrimas, no poder superar la muerte de Daniel Bisogno: “Le quería escribir”

El pasado 20 de abril, se cumplieron dos meses de la muerte de Daniel Bisogno. El conductor perdió la vida a los 51 años, por una serie de complicaciones que presentó y que lo llevaron a recibir un trasplante de hígado en septiembre de 2024.

Sin duda alguna, la ausencia del presentador de ‘Ventaneando’ sigue afectando a sus más allegados. Tal es el caso de Andrea Escalona, quien fue muy cercana a Daniel y que ahora rompe el silencio sobre cómo ha vivido el duelo por la pérdida de su gran amigo.

Cabe destacar que Andrea y Daniel tuvieron un romance en 2008. Tras unos meses, se separaron y lograron consolidar una gran amistad.

Durante un encuentro con la prensa, la conductora de ‘Hoy’ no pudo contener el llanto al recordar la relación tan unida que tenía con el también actor de teatro.

¿Cómo se encuentra Andrea Escalona tras la muerte de Daniel Bisogno?

Andrea reconoció que le ha costado superar el fallecimiento del también actor de teatro, confesando que, en ocasiones, desea, al menos, enviarle un mensaje.

Andra Escalona “La otra vez le quería escribir y nos mandábamos corazones en Instagram y nos poníamos mensajes privados. Y dije ‘ya no está’”

La presentadora señaló que estos meses no han sido nada fáciles para ella:

“Me cayó el veinte o todavía no me termina de caer de muchas personas que he perdido en poco tiempo. Dulce, Daniel. La otra vez decía, la última vez que hice el Tenorio estaba mi mamá, estaba Daniel. Es muy doloroso”, indicó.

¿Cómo era la relación entre Andrea Escalona y Daniel Bisogno?

Escalona señaló que, pese a todo, está tranquila, pues pudo estar a lado de Daniel en los momentos cruciales: “Creo que nosotros tuvimos la oportunidad de platicarnos y decirnos siempre muchas cosas y lo mucho que nos queríamos”, puntualizó.

Sobre la hija de Daniel y los problemas que se han suscitado por la herencia del conductor, simplemente se limitó a decir que le desea todo lo mejor a la familia, principalmente a la primogénita de actor.

“Pienso mucho en su hija, deseo que esté muy bien. Lo quiero mucho y lo sigo queriendo mucho. Le voy a prender una vela y voy a platicar con Dani. Él se fue con ese amor de mi parte y yo sé que él también me quería”, concluyó.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

El pasado 20 de febrero, se dio a conocer que Daniel Bisogno había muerto por una falla multiorgánica.

“Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. ‘Ventaneando’ está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre”, expresó el programa ‘Ventaneando’, a través de un comunicado.

El deceso del presentador volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, luego de que su hermano, Alex, lanzara un comunicado para anunciar que su Cristina Riva Palacios, ex de Daniel y madre de su única hija, inició un juicio de intestado.

De acuerdo con Alex, la familia Bisogno no busca pelear la herencia de su hermano, sino que el patrimonio que dejó quede exclusivamente a manos de la menor, como el propio Daniel estipuló en su momento. Este martes de TVNotas Alex respondió a los señalamientos que apuntan a que vació la casa de su hermano. Señaló que es mentira y que tiene las pruebas.

