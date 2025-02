Andrea Escalona revela si Daniel Bisogno habló con ella de su orientación sexual

La industria del espectáculo continúa en luto por la muerte de Daniel Bisogno. El presentador de ‘Ventaneando’ falleció el pasado 20 de febrero, a los 51 años, tras una falla multiorgánica derivada de las complicaciones de salud de varias enfermedades que pasaron por un trasplante de hígado en septiembre del 2024 y terminaron en infecciones que lo hicieron colapsar.

Numerosas figuras del medio artístico han expresado su tristeza por su partida, entre ellas, su exnovia Andrea Escalona. La conductora de ‘Hoy’ recordó con cariño su historia de amor con Bisogno y compartió algunos de los momentos más memorables de su relación.

Andrea Escalona dice que Daniel Bisogno fue su primer amor

Andrea Escalona destacó el profundo vínculo que tuvo con el presentador, a quien definió como su primer gran amor. “Yo a Daniel lo quiero mucho, tuvimos una relación sentimental de dos años, a mis veintes. Fue mi primer amor. Me enamoré como una estúpida y me fui de frente y me encantó irme de frente con él”, confesó con nostalgia.

Andrea Escalona dice que Daniel Bisogno fue su primer amor y revela si este le confesó su orientación sexual. / Redes sociales

La conductora también recordó que cuando ella tenía 20 años, Bisogno tenía 33, y mencionó la gran relación que este tenía con su madre, Magda Rodríguez. De hecho, aseguró que el conductor solía bromear con la idea de que el personaje de la güera Limantour estaba inspirado en ella.

“Cuando terminamos, yo lloraba. Me tuve que ir a Barcelona. Lo amaba muchísimo. Luego regresé y nos hicimos amigos”, relató Escalona sobre el proceso posterior a la ruptura con el presentador.

Andrea Escalona aclara si Daniel Bisogno llegó a confensarle su orientación sexual

Cuando se le preguntó si alguna vez hablaron sobre la orientación sexual de Bisogno, Andrea Escalona se mostró sorprendida y dejó claro que esa conversación nunca ocurrió entre ellos. Sin embargo, enfatizó su respeto por la vida privada de los demás.

“Yo nunca tuve esa plática con Daniel. Para mí su vida privada siempre fue privada. Yo siempre recordé como algo bonito mi historia con él. Yo no sería capaz de preguntarte a ti o a ti: '¿Con quién te acuestas?’. Es que me da igual. Siempre que hayamos tenido una relación de amor y respeto, a mí, con quien se acueste la gente es lo que menos me ocupa o preocupa, a menos que sea mi marido”, Andrea Escalona

Andrea Escalona reacciona a comentarios de Pedro Ferriz Hijar

Por otro lado, Andrea Escalona también reaccionó ante los comentarios de Pedro Ferriz Hijar, quien tras la muerte de Bisogno insinuó que su fallecimiento estaba relacionado con el karma. La conductora consideró esas declaraciones fuera de lugar y lamentables.

“Desafortunados, Daniel pudo haber sido amado u odiado por la gente o el público. Sus comentarios están totalmente fuera de lugar”, expresó Escalona.

Con estas palabras, Andrea Escalona dejó en claro el cariño y respeto que siempre ha tenido por Daniel Bisogno, recordando su relación como una etapa significativa en su vida y rechazando cualquier especulación sobre su intimidad.

