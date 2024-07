Conductor de ‘Hoy’ apoya a Gala Montes y estalla contra su mamá: “Vivías de ella”

Este martes de TVNotas, Crista, madre de Gala Montes, reveló que su hija se distanció de ella tanto laboral como personalmente desde octubre del año pasado. Crista, quien además de ser su madre, fue la mánager de Gala mientras luchaba contra el cáncer; compartió que Gala la despidió debido a resentimientos personales.

De acuerdo con lo dicho por la mamá de la famosa, después de que Montes la despidió, ahora se ve obligada a ganarse la vida vendiendo café en un rancho y viviendo con sus perros.

Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata por parte de Gala Montes. En un live, la actriz acusó a su madre de ser narcisista y de intentar quedarse con su dinero. También aseguró que su madre vivía de su trabajo mientras se dedicaba a pintar y a cuidar a sus perros.

Checa: Hermana de Gala Montes habla del escándalo con su mamá

Gala Montes responde a su madre y la acusa de querer quedarse con su dinero

“Mi mamá tiene todo que ver, es por eso que estoy así (...) Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente porque estoy cansada de que me quieran ver la cara”, expresó la actriz, visiblemente afectada.

Gala reconoció que en su relación con su madre, los pleitos llegaron a los contactor físicos.

Gala le respondió a su mamá / Instagram

“Estoy haciendo catarsis porque llevo 8 meses sin decir nada. Me da pena contar estas cosas porque está feo, pero sé que también tienen familias disfuncionales. Soy una persona tratada, funcional, que tiene expertos detrás de ella. Sí voy a demandar a mi mamá. Seguramente va a subir videos y cosas y lo va a tergiversar y yo prefiero adelantarme”. Gala Montes

Por su parte, Crista se defendió en Instagram, negando cualquier intención de quedarse con el dinero de su hija y reclamando lo que le corresponde por sus años de trabajo como su representante durante 18 años. Además, aseguró tener pruebas de haber recibido malos tratos físicos por Gala y su hermana.

Conductor de ‘Hoy’ manifiesta su apoyo a la actriz: “Gala siempre”

En medio de la controversia, Sebastián Reséndiz, conductor del programa ‘Hoy’, mostró su total apoyo a Gala Montes y lamentó que algunos padres exploten a sus hijos para vivir de ellos. Contundente estalló contra Crista.

“Muchas veces los padres, cuando ven que los hijos están ganando dinero, los ponen a trabajar de sol a sol porque ellos no pudieron ser actrices o actores y ven que los hijos triunfan. Dejemos de romantizar la explotación, señores. No porque sea su madre, la señora tenía derecho a no tenerle comida a Gala cuando ella llegaba de trabajar. Si vivías de ella, por lo menos frijoles en la estufa deberías haber tenido”, declaró contundente.

Checa: Mamá de Gala Montes acusa a Maryfer Centeno estar coludida con su hija y de ser poco profesional

El conductor también expresó su desacuerdo con la madre de Gala, refiriéndose a las dificultades que ella manifiesta para ganarse la vida a su edad.

“No estoy de acuerdo con la señora. Sabemos que pasó una etapa muy fuerte, sobrevivió al cáncer, pero en verdad, ¿se te va a impedir encontrar de qué vivir con 55 años? Yo creo que deberías dejar ese complejo”. Sebastían Reséndiz

Finalmente, en un post de Instagram, Sebastián Reséndiz pidió disculpas por haberse exaltado: “Me exalté hace rato porque el tema de @galamontes me pone muy sensible. Disculpas a quienes llegué a incomodar con mi reacción, así soy, genuino, digo lo que pienso. Mi apoyo para GALA SIEMPRE”.

Checa: Gala Montes afirma estar “aliviada” tras exponer que su mamá quería quedarse con todo su dinero