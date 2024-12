Silvia Pinal: Fecha de la lectura del testamento y medidas para evitar disputas familiares

La reciente muerte de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre de 2024 sigue siendo un tema de interés en el ámbito público. Más allá de su icónica trayectoria en el cine mexicano, la actriz también destaca por la meticulosa organización de su patrimonio, con el fin de evitar disputas entre sus herederos.

Desde el 2018, Silvia Pinal había declarado que su testamento estaba listo y tomó medidas claras y precisas para distribuir su fortuna. Sin embargo, recientes declaraciones y acontecimientos han generado atención en torno a la apertura de este documento.

Silvia Pinal

La fecha de la lectura del testamento de Silvia Pinal

El periodista Alex Kaffie reveló en su canal de YouTube Villanovisión que la lectura del testamento de Silvia Pinal está programada para el miércoles 15 de enero. Según Kaffie, ese día se convocará a todos los beneficiarios ante un notario, quien procederá a leer el documento en presencia de los herederos.

“En primicia se los digo, la lectura del testamento de Silvia Pinal es el miércoles 15 de enero. Ese día se abrirá con la presencia de todos los que sean beneficiarios. El notario les hará saber que se presenten ese día”, afirmó Kaffie.

A pesar de que la organización del testamento parece estar en orden, Kaffie también mencionó una posible disputa entre los hijos de la actriz, relacionada con las cenizas de la diva. Al parecer, Silvia Pinal había solicitado que sus restos fueran divididos en partes iguales entre sus tres hijos; sin embargo, esta petición no estaría siendo respetada.

Conferencia de prensa de hijos de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán habla sobre la herencia de Silvia Pinal

Durante una entrevista con el programa Despierta América, Alejandra Guzmán confirmó que su madre dejó todo perfectamente organizado. La cantante también compartió que, según le informaron, ella heredó la icónica casa del Pedregal, una propiedad donde Silvia Pinal vivió durante décadas.

“No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé. Realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento”, comentó Guzmán.

Además, la cantante aseguró que no espera conflictos familiares debido a que su madre tomó todas las precauciones necesarias: “Mi mamá tiene y tuvo muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado. No se le va una”, puntualizó Alejandra.

Alejandra reveló que la casa del Pedregal del Silvia Pinal sería heredada a ella / YouTube

Las medidas de Silvia Pinal para evitar disputas familiares

Uno de los puntos más importantes que garantizan la paz en el proceso de herencia fue la realización de un inventario notariado de todos los bienes de Silvia Pinal. Esta decisión fue tomada por recomendación de su asistente, Efigenia Ramos, quien actualmente está a cargo de entregar los objetos y pertenencias de valor a los hijos de la actriz.

“Ahorita estoy haciendo toda la documentación para la entrega y una vez que termine de la entrega, se lea el testamento y todo, ya me voy”, declaró Ramos. La asistente también reveló que planea retirarse debido a problemas de salud, ya que sufre de cuatro aneurismas cerebrales y desea enfocarse en su recuperación.

La precaución de Silvia Pinal al dejar detalladas instrucciones y el inventario notarizado refleja su intención de evitar conflictos entre sus herederos, asegurando que todo se distribuya de manera justa y transparente.

Efi se quedará con la mascota de Silvia Pinal / YouTube: Despierta América

El legado y la fortuna de Silvia Pinal

La fortuna de Silvia Pinal, considerada una de las actrices más icónicas del cine mexicano, se estima en aproximadamente mil millones de pesos. Este patrimonio está compuesto por bienes de alto valor tanto cultural como económico, entre los cuales destacan:

Su mansión en el Pedregal , una propiedad histórica al sur de la Ciudad de México.

, una propiedad histórica al sur de la Ciudad de México. El retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera , valuado en 58 millones de pesos.

, valuado en 58 millones de pesos. El centro comercial Plaza Aragón , ubicado en el Estado de México.

, ubicado en el Estado de México. El Teatro Silvia Pinal, un espacio emblemático que forma parte de su legado artístico y cultural.

De acuerdo con Iván Cochegrus, amigo cercano de la familia, Silvia Pinal dejó todo perfectamente organizado desde el 2004. Sin embargo, la designación de un nuevo albacea fue un tema que quedó pendiente tras el fallecimiento de Tina Galindo, quien originalmente había sido elegida para desempeñar este rol.

“Ese albacea debe aparecer en estos días. Estoy seguro de que la señora fue muy justa con hijos y nietos”, mencionó Cochegrus.

Silvia Pinal no solo fue una leyenda del cine de oro mexicano, sino también una mujer previsora que organizó su legado con absoluta responsabilidad. La fecha programada para la lectura de su testamento, el 15 de enero, marca un punto importante en la historia de su familia y en la preservación de su herencia.