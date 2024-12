Silvia Pinal: Mónica Marbán, exadministradora del teatro, acusa a los hijos de la diva de impedirle acercarse

Además de un profundo dolor, el sensible fallecimiento de Silvia Pinal, ocurrido el pasado 28 de noviembre, ha destapado cierta polémica en torno a los familiares de la actriz. En esta ocasión, Mónica Marbán, exadministradora del teatro Silvia Pinal, asegura que los hijos de la famosa “las separaron”.

En entrevista para diversos medios, Marbán admitió que no pudo convivir con la diva en sus últimos años de vida debido a que, supuestamente, sus vástagos, especialmente Luis Enrique Guzmán, le impidieron acercarse a ella.

Si bien no sabe la razón exacta de esta decisión, intuye que le estaban ocultando algo sobre Silvia, aparentemente, relacionado con su salud.

Mónica Marbán “No sé si no querían que estuviéramos cerca de ella para no darnos cuenta de lo que estaba pasando o cómo estaba. No tengo idea. Lo único que les puedo decir es que yo acompañé a Silvia Pinal, cuando murió su mamá. Fuimos las únicas personas que estábamos. No estaban ni sus hijas, ni sus nietas, ni nada”

¿Mónica Marbán, exadministradora del teatro, tiene resentimiento contra los hijos de Silvia Pinal?

Pese a todo, Mónica dejó claro que no tiene ningún resentimiento contra los hijos de Silvia Pinal. Incluso, les deseó todo lo mejor en estos momentos tan díficiles.

“Que Dios los bendiga y que sean felices. No tengo más nada que decir. Que disfruten todo lo que les dejó su mamá”, manifestó.

¿Mónica Marbán le robó a Silvia Pinal?

Durante la conversación, Mónica Marbán aprovechó las cámaras para asegurar que jamás le robó dinero a Silvia Pinal, como muchos han llegado a decir, durante su administración en el teatro de la actriz.

Incluso, indicó tener toda la documentación necesaria para comprobar que siempre realizaba los pagos que le correspondían a su amiga, mencionando que, si en algún momento, “alguien más se quedaba con ese dinero, ya no era problema suyo”.

¿Por qué Mónica Marbán dejó la administración del Teatro Silvia Pinal?

En 2022, Luis Enrique Guzmán destituyó a Mónica Marbán como administradora del teatro de Silvia Pinal, tras más de 20 años de haber estado en dicho puesto. Ambos han dado diferentes versiones sobre la razón de esta decisión.

Por su parte, Mónica señaló en su momento que el hijo de Silvia Pinal la despidió debido a las diferencias que había entre ellos: “Yo creo que Luis Enrique, al no recibir dinerito (durante la pandemia), ha de haber dicho: ‘Y esta señora, ¿qué está haciendo?’”, indicó.

En tanto que Luis Enrique ha mencionado que tomó esta decisión por cuestiones administrativas, asegurando que Mónica no tomó nada bien la noticia y hasta lo llegó a agredir.

“Esta señora comenzó a gritarme, a tirarme golpes y patadas. Yo nada más me pude defender y le grité hasta que la corrí. Yo, por mi mamá y por mi familia, doy la vida y no se me hace justo que los parásitos y que las personas se aprovechen de su nobleza (la de Silvia Pinal)”, manifestó.

¿Quién es Mónica Marbán?

Mónica Marbán fue una de las mejores amigas de Silvia Pinal. En el pasado, ambas eran sumamente unidas, tanto que hasta la propia actriz le confió la administración de su teatro.

Luego de que Luis Enrique destituyera a Mónica, Silvia se mantuvo neutral y solo mencionó que su hijo era el encargado de las decisiones sobre su recinto.

