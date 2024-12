Vanessa Claudio, conductora, comparte sus propósitos para 2025

En entrevista con TVNotas, Vanessa Claudio nos dijo sus propósitos para 2025:

“Quiero tomar clases de cocina. Comer mejor. Más saludable, pero rico. Hacer pilates. Organizar cada parte de mi casa. Quiero salir más. A veces pongo el trabajo primero y me da flojera. Un poco más de vida social. Un mejor balance. Nacionalizarme”.

Vanessa Claudio desea a los lectores de TVNotas ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! / Cortesía

En lo laboral: “Quiero hacer mi proyecto en redes, pensando en algo diferente, más personal con mi público. Siempre busco oportunidades. Me encantaría conducir un programa prime time, y siempre trabajaré para ello. Me encantaría hacer teatro”.

¿Qué le pides a Dios para 2025? “Siempre estar cerca de Él. Y que me conceda los deseos de mi corazón: Salud, paz mental y amor, ¿por qué no?”.

La conductora, actriz, modelo y exreina de belleza compartió con los lectores de TVNotas sus propósitos de Año Nuevo. / Cortesía

¿Quién es Vanessa Claudio?

Vanessa Claudio es conductora, actriz, modelo y exreina de belleza / Cortesía

Vanessa Claudio nació un 2 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.



Es modelo, actriz, conductora de televisión y reina de belleza.



La hemos visto como conductora en programas como Venga la alegría, las coberturas de ‘Miss Universo’ y las entregas del Oscar, ‘Suelta la sopa’, ‘Este es mi estilo’, ‘Mexicana universal’ y ‘El poder del amor’.



Este año participó en ‘Al extremo’ y ‘La academia’.

¿Cómo impone moda y glamour Vanessa Claudio?

Vanessa Claudio se ha convertido en una de las conductoras más queridas del público mexicano. En agosto fue coconductora de la gala dominical de La academia y conductora principal de los programas diarios que tenía el reality: Camino a la fama.

En agosto de 2024, en TVNotas entrevistamos a Vanessa Claudio sobre su participación en La academia y esto nos dijo:

Vanessa Claudio es conductora, modelo, actriz y exreina de belleza. Ha hecho su carrera en México pero nació en Puerto Rico. / Cortesía Vanessa Claudio

“Es muy lindo que la televisora confíe en mí para un proyecto tan importante. Estuve en la anterior generación hace dos años. Fue tan buena experiencia que alcé la mano y les dije que contaban conmigo”.

En cuanto a los looks de cada domingo y cómo impone moda: “Tengo un equipazo que me apoya con ello. Me encanta apoyar la moda mexicana. Jugar con diferentes looks. De repente romántica, sexy, clásica, tipo reina de belleza”.

Además, Vanessa señaló: “Es parte de lo que soy. Me han dicho: Prendemos la tele para ver qué tienes puesto’. Y yo, ‘Wow, muchas gracias’”.

La puertorriqueña lleva 18 años en México y nos contó: “‘Llegué siendo una criaturita y no he parado. Siempre he sido muy aventada. A los 17 años me ofrecieron un contrato para modelar en Milán y me fui. Después decidí venir a México a modelar, siempre con la mira en la televisión. En TV Azteca me ofrecieron estar a cuadro. Acepté y ha sido la mejor decisión que he tomado. Estoy tan contenta acá”.

Vanessa Claudio renuncia a la maternidad / Instagram

