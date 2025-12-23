Año Nuevo 2026: ¿Qué artistas tocarán en el megaconcierto de música electrónica en Reforma? ¡Hay lista de DJ’s!

El año 2025 está por terminar y Paseo de la Reforma ya se prepara para cerrarlo de la mejor manera. ¡Con la fiesta de música electrónica más grande del mundo! En este magno evento habrá miles de sorpresas.

Eso no es todo, también dieron a conocer la lista completa de DJ’s y los artistas del line up que deleitarán a todo el público. Vive una velada cargada de música electrónica, juegos de luces y gran energía en uno de los escenarios más icónicos de la ciudad. ¡Te contamos todos los detalles!

Fiesta de fin de año 2025 en Reforma; así se cerrará el año con la mejor música electrónica / IG: @clara_brugada_m

¿Dónde y a qué hora será el concierto de Fin de Año en Paseo de la Reforma?

Como es costumbre, la Ciudad de México despide el año con música. En esta ocasión, los ritmos electrónicos marcarán el ambiente de la noche para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Esta gran fiesta se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de diciembre del 2025. El escenario principal se instalará a lo largo de Paseo de la Reforma, en el cual podrás bailar, celebrar e iniciar con toda la energía el Año Nuevo 2026.

Cabe señalar que la fiesta electrónica más grande del mundo dará inicio a partir de las 6 pm del miércoles 31 de diciembre hasta las 2:00 am del jueves 1 de enero del 2026.

¿Qué Dj’s tocarán en el concierto de Reforma el 31 de diciembre?

Hace unas horas, Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer la lista completa de artistas que deleitarán al público con sus mejores pistas para recibir al Año Nuevo 2026. Señaló que dicho evento será “la fiesta más grande del mundo”.

“Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos”, dijo.

¡Un cartel del lujo de DJ’s integrado con lo mejor del talento nacional e internacional! Ellos son:



• DJ’s Internacional



﻿﻿Kavinsky (Live) - Francia

﻿﻿MGMT (DJ Set) - Estados Unidos

﻿﻿ARCA (DJ Set) - Venezuela

﻿﻿Vel - Franco-marroquí

﻿﻿Jenny Beth - Francia

DJ’s Nacional



﻿﻿Ramiro Puente - México

﻿﻿3BALLMTY - México

﻿﻿Mariana Bo - México

¿Qué más sorpresas habrá en el megaconcierto de música electrónica en Paseo de la Reforma?

Según informaron las autoridades de la capital, el espectáculo irá más allá de la música, ya que contará con una producción de talla internacional.

La pista monumental instalada en Paseo de la Reforma estará equipada con iluminación especial, láseres, elencos de bailarines y uno de los sistemas de audio más potentes del país, ¡para pasar una noche inolvidable en la fiesta más grande del mundo!