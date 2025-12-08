Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se posiciona entre las 67 personalidades más elegantes del 2025

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, volvió a destacar por su buen gusto y sencillez en su estilo. En esta ocasión, el portal de The New York Times la reconoció como una de las 67 personalidades más elegantes de este 2025.

Desde el inicio de su carrera política, Claudia Sheinbaum proyecta una imagen coherente a los principios que defiende. En su papel actual como presidenta de México refleja ese mismo estilo: prendas discretas, prácticas y que transmiten un evidente compromiso con la austeridad.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destaca por su gran elegancia y sencillez. / IG: @claudia_shein

Claudia Sheinbaum fue reconocida entre las 67 personalidades más elegantes del 2025

En la reciente publicación del portal The New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue reconocida como una de las 67 personalidades más elegantes del 2025.

Lo que más ha llamado la atención de su estilo es cómo resalta la moda indígena del país, tras usar conjuntos bordados y “tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”.

“En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”, se lee en la publicación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destaca por su gran elegancia y sencillez. / IG: @claudia_shein

El nombre de la presidenta se volvió tendencia por ser mencionada entre otras 67 personalidades con más elegancia en este 2025, en el cual están incluidos actores, músicos, editores y personajes como:



Melania Trump, primera dama de Estados Unidos,

El papa León XIV,

Bad Bunny,

Sabrina Carpenter,

Rosalía

Kendrick Lamar

Jennifer Lawrence, entre otros.

Claudia Sheinbaum: Cuando la austeridad y el buen gusto se encuentran. / Facebook: Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el estilo que caracteriza a Claudia Sheinbaum, presidenta de México?

En eventos oficiales, Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por vestir trajes sastres, blusas discretas que destacan en colores neutros, tal como negro, gris, azul marino y, en algunas ocasiones, colores vivos. Incluso, durante giras al extranjero o al participar en espacios internacionales, conserva su apariencia discreta y opta por atuendos simples y minimalistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum no se rige por modas pasajeras ni se ajusta a expectativas relacionadas con la apariencia. Principalmente, apuesta por un estilo puntual:



Blusas y vestidos que enaltecen los bordados artesanales.

Zapatos bajos o cómodos, sin tacón elevado ni adornos o colores llamativos.

Peinado recogido, que refuerza su imagen disciplinada y práctica.

En recorridos no formales lleva jeans, chamarras ligeras, tenis y hasta huaraches.

Su manera de vestir y proyectarse públicamente subraya su intención de mantenerse cercana a la ciudadanía y transmite seguridad. Destaca un estilo caracterizado por incluir bordados representativos de cada estado.