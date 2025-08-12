Analizamos el estilo de Claudia Sheinbaum y descubrimos que la sencillez y el buen gusto no están peleados

Desde el inicio de su carrera política, Claudia Sheinbaum ha proyectado una imagen coherente con los principios que defiende. Ahora, como presidenta de México, su estilo de vestir mantiene esa línea: Sobriedad, funcionalidad y un claro mensaje de austeridad.

A diferencia de otros líderes políticos, quienes optan por atuendos de diseñador o accesorios costosos, Sheinbaum ha sido constante en usar ropa sencilla, funcional y profundamente simbólica. Ha construido una imagen que comunica congruencia, disciplina y una visión del poder alejada de los lujos y excesos.

Claudia Sheinbaum: Cuando la austeridad y el buen gusto se encuentran. / Facebook: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no sigue las tendencias de temporada ni responde a presiones estéticas. Su ropa es una extensión de su ideología: Trajes sastre de cortes clásicos, blusas lisas sin estampados llamativos, o con bordados étnicos, y calzado cómodo.

Claudia Sheinbaum: Cuando la austeridad y el buen gusto se encuentran. / Facebook: Claudia Sheinbaum

Su estilo e imagen personal refuerzan su postura de cercanía con el pueblo y reflejan confianza y su sello distintivo se basa en incorporar bordados de casa estado.

Claudia Sheinbaum: Cuando la austeridad y el buen gusto se encuentran. / Facebook: Claudia Sheinbaum

En eventos oficiales suele vestir trajes sastre, blusas discretas y, la mayoría de las veces, colores neutros como negro, gris o azul marino, aunque no le huye a los colores vivos. Incluso en escenarios internacionales, como visitas a otros países o en foros globales,

mantiene su estilo minimalista y viste sencilla.

Claudia Sheinbaum no presume marcas, no lleva logotipos visibles ni se suma a tendencias

La presidenta Claudia Sheinbaum en su estilo apuesta por:



Trajes sastre clásicos, en tonos neutros y sólidos, como gris, negro o azul marino.



Blusas lisas o con patrones discretos, casi siempre en colores neutros.



Blusas y vestidos que enaltecen los bordados artesanales.



Zapatos bajos o cómodos, sin tacón elevado ni adornos o colores llamativos.



Peinado recogido, que refuerza su imagen disciplinada y práctica.



En recorridos no formales lleva jeans, chamarras ligeras, tenis y hasta huaraches.