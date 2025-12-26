Claudia Sheinbaum: Estas fueron las celebridades que reconocieron su trabajo como presidenta de México este 2025

Claudia Sheinbaum no solo destacó como una de las personalidades más elegantes del 2025 en The New York Times, sino que su trabajo como presidenta también fue reconocida por diversas celebridades de talla internacional en la industria musical, así como la cinematográfica.

¿Qué cantantes y famosos actores reconocieron el trabajo de Claudia Sheimabum como presidenta de México este 2025?

Durante 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue reconocida por líderes de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su labor de colaboración. Ahora, su trabajo también fue resaltado por figuras del ámbito del espectáculo internacional.

Viola Davis, famosa actriz

De principio, la actriz y ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, destacó a la presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones y también celebró la inversión de mil millones de dólares que Netflix realizará para producir series y películas en el país entre 2025 y 2028.

“Después de todo el odio. Después de todas las políticas anti-inmigrantes. Después de todo el racismo hacia las personas de color. Ella todavía ayudó. Ella todavía apareció. Ella todavía hizo lo correcto. A un estado ‘rojo’ que no haría lo mismo por ella. Eso es liderazgo. Eso es poder. Esa es una mujer”. Viola Davis

Jamie Lee Curtis

Por otro lado, la actriz ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis, durante una visita a México para promocionar una de sus películas, expresó su entusiasmo por que una mujer esté al frente del país.

“Tenía que decirlo: ¡Me encanta que México esté gobernado por una mujer!”, dijo la actriz.

Esta no sería la primera ocasión en la que la actriz de The bear se pronuncia a favor de la presidenta de México.

En junio de 2024, luego de que Claudia Sheinbaum se declarara ganadora de las elecciones presidenciales de ese año, Curtis celebró su victoria a través de sus redes sociales.

“Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer líder de México después de una victoria aplastante”. Jamie Lee Curtis

Richard Gere

Asimismo, el actor y ganador del Globo de Oro, Richard Gere, elogió la destacada labor de la presidenta durante las negociaciones con el presidente Donald Trump.

“Su presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo, así que le aplaudo (...) Creo que necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque sueles representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones”, dijo.

Billie Eilish

El ámbito musical también expresó su reconocimiento a la presidenta. Un ejemplo es la cantante Billie Eilish, quien agradeció el envío de bomberos mexicanos para apoyar tras las inundaciones en Texas.

Shirley Manson

Finalmente, Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage, manifestó su respaldo a la mandataria al afirmar:

“Amamos su país y amamos a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Ella sin duda está ayudando”, durante una presentación en Nuevo León”.

Claudia Sheinbaum fue reconocida entre las 67 personalidades más elegantes del 2025

En una publicación reciente de The New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida entre las 67 figuras más elegantes de 2025.

Uno de los aspectos que más ha destacado de su estilo es la manera en que visibiliza la moda indígena del país, al portar prendas bordadas y adoptar una postura firme frente a las grandes marcas que replican el trabajo de los artesanos locales.

El nombre de la presidenta se convirtió en tendencia tras ser mencionada entre las 67 figuras más elegantes de 2025, una lista en la que figuran actores, músicos, editores y otras personalidades, como:

