Florinda Meza llama “defectos” a los hijos y esposa de Chespirito y así reaccionó él en vivo | VIDEO

Durante años, Florinda Meza ha sido una figura polémica, no solo por su talento como actriz, sino por su sinceridad brutal al hablar de su relación con Roberto Gómez Bolaños, el querido Chespirito. Pero esta vez, Meza dejó a todos boquiabiertos al asegurar, frente a cámaras y con él presente, que los “defectos” más grandes del comediante eran su esposa y sus seis hijos. Lo dijo con todas sus letras y la reacción de Chespirito no tardó en llegar.

En un video que ha vuelto a circular y se ha hecho viral en redes, se ve a la también productora lanzar esta fuerte declaración mientras el creador de El Chavo del 8 la escucha, visiblemente incómodo, aunque sin perder la compostura. La tensión en el ambiente era más que evidente, pero ¿qué fue lo que dijo exactamente Florinda y cómo respondió el legendario comediante?

Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre los hijos y la esposa de Chespirito?

Florinda Meza no se anduvo con rodeos. En la entrevista, que fue retomada por medios nacionales e internacionales, la actriz lanzó una frase que hizo retumbar los pasillos del espectáculo: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si eran míos eran maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos”.

La frase provocó revuelo y no es para menos. Es bien sabido que, cuando inició su relación con Roberto Gómez Bolaños, él aún estaba casado. Y aunque ella asegura que resistió durante años para no caer en la tentación, incluso estaba comprometida con el director de cámaras, Enrique Segoviano, su amor fue más fuerte. “Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel. Como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre”, agregó sin filtro alguno.

Pero lo más impactante es que esta confesión la hizo frente al mismísimo Chespirito, quien reaccionó con una mezcla de incomodidad y desencanto. "¿Cómo defectos? Tengo seis hijos. Son maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?”, respondió con tono sereno, pero con el corazón evidentemente tocado.

¿Cómo comenzó realmente la historia de amor entre Chespirito y Florinda Meza?

Aunque muchos creen que su relación fue amor a primera vista, la realidad fue mucho más complicada. En una entrevista con Pati Chapoy, Florinda contó que Chespirito la cortejó durante cinco largos años, y que durante todo ese tiempo él aún seguía casado. “Él me decía que yo era su mujer ideal, pero yo pensaba que era algo que le decía a todas”, confesó con una sonrisa nerviosa.

Lo que sí dejó claro es que Roberto Gómez Bolaños nunca cruzó una línea. “Siempre hago la diferencia: me cortejó, no me acosó. Fue un verdadero caballero”, aclaró Florinda, desmarcándose de cualquier acusación de relación inapropiada.

En ese tiempo, incluso ella tuvo otras relaciones. Una de las más sonadas fue con Enrique Segoviano, productor y director de varios programas del universo Chespirito. Pero al parecer, esa historia solo fortaleció el deseo del comediante de conquistarla. “En el último año su insistencia fue mayor. Estuve a punto de casarme con alguien muy bueno”, recordó Meza.

Enrique Segoviano con Chespirito / Redes sociales

¿Qué opinan los fans de las fuertes declaraciones de Florinda Meza?

Como era de esperarse, las redes sociales se estallaron tras la difusión del clip. Mientras algunos usuarios defendieron la honestidad de Florinda, otros la tacharon de irrespetuosa por referirse a los hijos de Chespirito como “defectos”:

“Hay formas de decir las cosas”,

“Los hijos no tienen la culpa de nada” y

“Chespirito fue muy paciente” fueron algunos de los comentarios más repetidos en X (antes Twitter).

Por otro lado, un sector muy pequeño del público también aplaudió la valentía de Florinda Meza al contar su verdad sin filtros. “Ella vivió muchas cosas callada, ya le tocaba hablar”, comentan algunos usuarios.

Lo cierto es que esta relación, que ha sido admirada y cuestionada a partes iguales, sigue dando de qué hablar años después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Y ahora, con estas nuevas (o no tan nuevas) declaraciones saliendo a la luz, la polémica entre la familia, el amor y los recuerdos de Chespirito vuelve a ocupar titulares.

