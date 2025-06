La Chilindrina le responde a Florinda Meza por su “colonia proletaria” con una carcajada que lo dice todo

Luego de que resurgieran las polémicas declaraciones de Florinda Meza, donde aseguró vivir en una “colonia proletaria” como la Del Valle, ahora María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” le echó más leña al fuego.

Durante un reciente encuentro con la prensa, María Antonieta de las Nieves, quien por décadas dio vida a la traviesa Chilindrina en El Chavo del 8, fue cuestionada sobre esas declaraciones tan “humildes” de Meza. Y aunque intentó no meterse en broncas, su sonrisa burlona y la frase con la que respondió dejaron claro que la indirecta sí iba con dedicatoria.

María Antonieta de las Nieves / Instagram

¿Qué dijo la Chilindrina sobre la casa de Florinda Meza?

La escena ocurrió mientras compartía micrófonos con Édgar Vivar, el recordado “señor Barriga”. Ante la pregunta de los reporteros, María Antonieta soltó una carcajada espontánea y respondió:

“(Ríe) Vamos a vivir, ¿verdad, Édgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual, n’ombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive. No he vuelto a hablar con ella, cada quien su vida y su estilo”.

Aunque la actriz intentó mantenerse neutral, el tono burlón y esa risita traviesa fueron suficientes para que el público entendiera que la Chilindrina no olvida, y menos cuando hay cámaras presentes.

La frase fue interpretada como una respuesta directa a la afirmación de Florinda Meza de vivir en una “colonia proletaria”, lo cual generó controversia desde que lo dijo en 2022.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué causó polémica lo que dijo Florinda Meza?

La tormenta comenzó cuando, en una entrevista, Florinda Meza aseguró que no vivía en zonas de lujo como Las Lomas o El Pedregal, sino en una “colonia proletaria” como la Del Valle, una zona de clase media alta que claramente está lejos de ser de bajo nivel económico.

“Yo tengo una colonia Del Valle, colonia proletaria”, declaró la viuda de Chespirito en su momento, generando una ola de memes, críticas y risas nerviosas. Porque sí, aunque no sea la más exclusiva, la Del Valle es una de las colonias más cotizadas, céntricas y con alto nivel de plusvalía en CDMX.

En redes, usuarios no tardaron en recordarle a Meza que muchas personas “proletarias” apenas y pueden pagar renta en la periferia, y no precisamente en zonas donde los cafés orgánicos y las tiendas gourmet están a la orden del día.

Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños / Archivo

¿Desde cuándo hay rivalidad entre la Chilindrina y doña Florinda?

Aunque ambas actrices compartieron escena por años en el legendario programa de Chespirito, lo cierto es que su relación fuera de cámaras ha sido todo menos cercana. De hecho, en más de una ocasión se ha dicho que entre ellas nunca hubo verdadera amistad, y que los roces eran constantes.

Las tensiones han revivido gracias a la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, en la que la figura de Florinda Meza ha sido retratada como la gran villana del cuento. Y por si fuera poco, Doña Florinda también ha protagonizado dimes y diretes con el hijo de Roberto Gómez Bolaños, en una guerra por los derechos y la memoria del famoso comediante.

