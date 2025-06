‘Chespirito: Sin querer queriendo': Andrea Noli revela que su sueño era interpretar a ‘la Bruja del 71' VIDEO

¡'Chespirito: Sin querer queriendo’ ya está aquí! Y en medio de la emoción por el regreso de los personajes más queridos del programa número 1 de la televisión humorística, los actores que les dieron vida en la nueva bioserie ya han compartido sus experiencias.

Recientemente Juan Lecanda, actor que interpreta a ‘Quico’, reveló cómo fue interpretarlo, pues el actor no tuvo contacto con Carlos Villagrán y tuvo que darle un giro a su personaje. Ahora, Andra Noli se pronunció sobre su papel como ‘la Bruja del 71' y reveló que se le cumplió un sueño al interpretarla. ¿Qué dijo? ¡Te contamos!

Andrea Noli es Angelines Fernández, ‘la Bruja del 71', en ‘Chespirito: Sin querer queriendo / Redes sociales

Andrea Noli es ‘la Bruja del 71' en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

En entrevista para ‘Ventaneando’, Andrea Noli reveló cómo fue para ella interpretar a Angelines Fernández, ‘la Bruja del 71', en la nueva bioserie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. Sin tapujos, la actriz compartió que dar vida a ‘doña Clotilde’ en la serie fue un sueño hecho realidad:

“No me caben las palabras para expresar lo que siento. Es un logro tan grande en mi carrera. Es un sueño cumplido de niña porque yo era fanática de ‘la Bruja del 71'. Era mi personaje favorito”, confesó muy emocionada Andrea.

La actriz de ‘Vivir a destiempo’ confesó que tener la oportunidad de interpretar a Angelines Fernández fue algo muy interesante, pues no había mucha información al respecto, por lo que fue todo un reto darle cuerpo y forma a su personaje a partir de ello. Por supuesto, no lo hizo sola, pues Roberto Gómez Fernández y su hermana Paulina los acompañaron en todo momento, según destacó Andrea.

El impacto de Andrea Noli al verse caracterizada como ‘la Bruja del 71, fue tal, que rompió en llanto: “Me asusté porque no me reconocí a mí misma, y tú sabes que los ojos es donde nos vemos y hablamos, y cuando esos ojos no son los tuyos, cuando lo que ves reflejado es ese personaje que yo admiraba, no les puedo explicar la sensación. Se me salieron las lágrimas”, compartió conmovida Andrea Noli.

Andrea Noli rompió en llanto al verse caracterizada como ‘la Bruja del 71' / Redes sociales

¿Qué tan parecidas son Andrea Noli y Angelines Fernández en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Andrea Noli también reveló que para su interpretación de Angelines Fernández en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, tuvo libertad creativa hasta cierto punto, hecho por el que aclaró que la bioserie se trata de una biografía ficcionada:

“No estamos intentando imitar a los personajes, copiarlos. En las biografías siempre se romantiza más a todos los personajes”, señaló la intérprete de ‘Se busca un hombre’.

A propósito de esa libertad, Noli confesó que metió un poco de sus vivencias personales, pues incluso tiene similitudes con Angelines a nivel personal. La actriz reveló que cuando ella vivó en Nicaragua durante la revolución, por lo que tuvo entrenamiento militar e incluso sabe manejar armas; mientras que Angelines fue guerrillera en España.

Ambas actrices terminaron llegando a México y fueron cobijadas; por este motivo resulta todavía más emotivo y especial para Andrea haber interpretado a ‘la Bruja del 71'.

La trayectoria de Andrea Noli

Andrea Noli, más allá de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, es una actriz en forma con una trayectoria innegable.

Su nombre completo es Andrea Gabriela Noli Costantinescu y nació en París, Francia el 25 de agosto de 1972. Sus padres, el uruguayo Daniel Noli y de la rumana Olga Costantinescu, terminaron separándose cuando ella era una niña, por lo que durante mucho tiempo viajó por todo el mundo junto a su mamá.

Cuando Andrea cumplió 19 años, ella y su mamá se establecieron en México, donde luego de intentar continuar con una carrera de modelaje, Noli consiguió vincularse a la televisora que pronto le dio la oportunidad de hacerse un lugar en el espectáculo. En un principio fue extra en la novela ‘Muchachitas’ y también tuvo una participación en las telenovelas ‘Mágica juventud’ y ‘Agujetas de color rosa’.

Tiempo después, Noli logró consagrarse con ‘Se busca un hombre’, uno de sus proyectos más representativos, al igual que con ‘Cielo rojo’, junto a Edith Gonzáles.

Actualmente a Andrea Noli se le puede ver en ‘MasterChef Celebrity generaciones’ y en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que ya se estrenó este 5 de junio a través de Max.