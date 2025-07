Así fue la boda de Florinda Meza y Chespirito: ¿Por qué se casaron 21 años después de iniciar su relación?

A más de dos décadas de haber dicho “sí, acepto”, la boda de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños sigue siendo tema de conversación, sobre todo ahora que la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo ha revivido anécdotas, polémicas y detalles que habían quedado en el archivo sentimental del espectáculo mexicano. Aunque ambos ya eran una pareja consolidada desde los años 70, no fue sino hasta 2004 que formalizaron su relación con una ceremonia civil.

La historia de amor entre el creador de El Chavo del 8 y quien dio vida a doña Florinda estuvo marcada por el escándalo, los rumores familiares y muchas lágrimas. ¿Fue un romance prohibido? ¿Se metió ella en su matrimonio? ¿Por qué esperaron tanto para casarse?

Te puede interesar: Hijo de Carlos Villagrán culpa a Florinda Meza del divorcio de sus padres, revela Martha Figueroa

Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué Florinda y Chespirito se casaron después de 20 años juntos?

Aunque vivieron como pareja durante más de dos décadas, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza decidieron dar el siguiente paso en 2004. ¿La razón? Según palabras de Chespirito, “ya era tiempo. La amo con toda mi alma y quiero que tenga todo lo que merece, incluso mi apellido” .

La boda se realizó de forma muy privada en el restaurante San Ángel Inn, en la Ciudad de México. Solo asistieron personas muy cercanas, sin cámaras ni medios invitados. Florinda confesó que la idea de casarse venía desde tiempo atrás, pero hubo un pequeño detalle, Chespirito no se había divorciado legalmente de su exesposa, Graciela Fernández

En entrevista, Meza recordó entre risas el momento: “Me dice: '¿por qué no nos casamos?’. Yo le digo: ‘pues sí, me parece bien, pero creo que antes tendrías que divorciarte’. Y él: '¡Ándale, tienes razón!’”. ¡Literal se le había olvidado!

Te puede interesar: Florinda Meza maltrataba a ‘Chespirito’, aseguran: “Le apagaba cigarros en el cuerpo”

Aseguran que Florinda Meza sufre depresión y ansiedad por la serie de Chespirito / Archivo, redes sociales

¿Qué pasó con los hijos de Chespirito en la boda con Florinda?

Uno de los temas más delicados de aquella unión fue la tensa relación con los hijos de Chespirito, quienes al parecer no asistieron a la ceremonia. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente si fueron invitados o si decidieron no ir, lo cierto es que ninguno apareció en las fotos ni se ha pronunciado al respecto .

Y es que, desde el inicio de su relación, Florinda Meza enfrentó críticas por supuestamente haber sido la causante del divorcio entre Chespirito y Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. Ella siempre lo ha negado: “Nunca quise destruir una familia. Fue algo que simplemente pasó” , dijo en una entrevista.

A pesar del distanciamiento con los hijos, Meza afirmó años después que la relación con Graciela se volvió cordial , y que la exesposa de Chespirito no guardaba rencores . Sin embargo, el tema de la herencia, los derechos de imagen y la serie biográfica ha vuelto a levantar sospechas sobre si las heridas familiares nunca sanaron del todo .

Te puede interesar: Nieta de Roberto Gómez Bolaños dice qué piensa de Florinda Meza, luego que la actriz llamó “defecto” a su familia

Así fue la boda de Florinda Meza y Chespirito / Captura de pantalla Internet

¿Fue Florinda Meza la tercera en discordia en varios romances?

Aunque su romance con Chespirito fue el más mediático, los rumores alrededor de Florinda Meza no se detuvieron ahí. Durante una boda reciente de Roberto Gómez Fernández (hijo de Chespirito), Meza declaró que alguien intentó drogarla y que estuvo a punto de arruinar la fiesta. “Me sentí mareada, como ida. Me pusieron algo en la bebida, estoy segura”, dijo. Por supuesto, el escándalo no tardó en encenderse en redes sociales.

Incluso, el polémico periodista Javier Ceriani afirmó que Florinda maltrataba a Chespirito en sus últimos años de vida, algo que ella negó categóricamente. A pesar de todo, Meza siempre ha defendido su historia con el comediante como una historia de amor verdadera y profunda , asegurando que él fue el amor de su vida.

A 21 años de su boda y más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el legado de su relación con Florinda Meza sigue dividiendo opiniones.

Te puede interesar: “¡No soy Florinda Meza!”: Brenda Bezares explota contra las comparaciones y defiende su matrimonio con Mario