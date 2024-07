Angélica Vale vs Alix y Mariana de Timbiriche ¡Hay tiro!

Una persona cercana a Angélica Vale y a los Timbiriches nos contó los motivos por los que Alix Bauer y Mariana Garza se agarraron del chongo con Angélica Vale. “Todo empezó cuando Alex Gou y Erik Rubín invitaron a Angélica para que se integrara a Vaselina”.

''La Vale’ comenzó a bajar de peso. Por esa razón, cambió su actitud. Se sentía empoderada y comenzó a decir: '¿Cómo voy a hacer solo este personaje? ¡Soy Angélica Vale!’”.

Mira: Exintegrante de ‘Menudo’ fallece a los 48 años

Angélica Vale vs Timbiriche / Redes Sociales

“Entró con la esperanza de alternar el personaje de ‘Sandy’ con María León, pero nunca se le dio. Así que decidió dejar la obra con el pretexto de que iba a iniciar una gira con Angélica María”.

“A inicios de junio, aprovechando que todos los Timbiriches iban a Los Ángeles a promocionar Vaselina, Angélica los invitó a su programa ‘El palomazo de la Vale’, que se transmite por el canal 22 de allá".

Angélica Vale en el Palomazo / Redes Sociales

Alix y Mariana se retiraron del lugar después de ofrecer una conferencia de prensa. No hicieron el programa. Esta fue la razón: “Unos posts de Angélica que generaron molestia entre ellas y los demás integrantes. La cuestionaron: ‘¿Por qué anuncias a Timbiriche en tu programa si estamos en promo de Vaselina?'. Angélica lo tomó muy normal. Ella siempre había querido ser parte del grupo. Igual era su sueño cantar con ellos. ¡Se quiso pasar de lista!”.

“Alix y Mariana no pudieron contener su enojo y decidieron retirarse con el argumento de que Angélica se aprovecho para obtener un beneficio de ellos. Se sintieron usadas por ella y no querían ser parte de un engaño al público”.

Checa: Así fue el estreno de ‘Enamorándonos’, el público ya reaccionó en redes sociales

Angélica Vale visitó Chisme no like, donde los conductores hicieron quedar mal a Alix y Mariana y ella no intervino / Redes Sociales

“Ellas comentaron que se iban porque no les pareció cómo hizo las cosas. La promo era Angélica Vale y Timbiriche y no se quisieron prestar a su juego. Erick, Diego y Benny se quedaron por no hacerle la grosería. Porque son unos caballeros. No tuvieron de otra que cantar con ‘la Vale’ ‘Con todos menos conmigo’”.

“Angélica se presentó al día siguiente en el programa Chisme no like, y se hizo la que no sabía los motivos por los que Alix y Mariana no se habían quedado. Permitió que los conductores las tacharan de envidiosas y groseras. Las hizo quedar como las peores. Esto, sabiendo que lo que decían los conductores era una vil mentira”.

Te puede interesar: Pedro Rivera Jr., tío de Chiquis, reacciona a la boda en secreto de su sobrina ¿Sabía que llegaría al altar?

Angélica se encuentra de gira con su madre / Redes Sociales

“Además, a Angélica le valió gorro Vaselina y se fue con Ari Borovoy, dizque para hacer una gira con su mamá. Alex Gou y Erick Rubín le abrieron las puertas nuevamente en México. A partir de este proyecto le llegaron otros. Hasta Televisa la invitó a ser la presentadora de Juego de voces”, concluyó.

Para más historias como esta, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!