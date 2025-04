Lele Pons se fue a checar al hospital tras resbalar en la revelación de género

La tarde de este domingo 27 de abril, trascendió que Lele Pons estaría hospitalizada para checarse luego del resbalón que sufrió en su revelación de género. El periodista Javier Ceriani dio detalles de esta situación.

Lele Pons, cantante y esposa del reguetonero, Guaynaa, encendió las alarmas en redes sociales tras protagonizar un resbalón en medio de la euforia por enterarse de que será madre de una niña.

En el festejo se pudo ver a famosos como Belinda y Chayanne. / Instagram.

¿Qué le pasó a Lele Pons?

A varios meses de que Lele Pons anunció que se convertiría en madre junto a Guaynaa, la pareja organizó una fiesta en grande para dar a conocer el género de su bebé. Sin embargo, una situación acaparó la atención de usuarios en redes sociales.

En el momento en el que Lele y Guaynaa se enteraron de que tendría a una pequeña, ambos saltaron de emoción, al grado de que la influencer resbaló con el líquido rosa que cayó de una plataforma.

Muchas personas hicieron comentarios en redes en torno a lo ocurrido.

¿Por qué Lele Pons estuvo en el hospital?

Ahora, Javier Ceriani informó que Lele Pons se encontraría hospitalizada tras el incidente en su revelación de género. ¿Qué le pasó?

A través de su canal de YouTube, Javier Ceriani platicó con Lele Pons, quien le confirmó que se fue a checar al médico por el estrés que le generó las críticas por su resbalón. Afortunadamente, todo está bien con ella y su bebé, pero prefirió checarse.

Lele Pons y Guaynaa anuncian embarazo. / Instagram: @lelelepons

“Físicamente, estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto… Es más, emocionalmente. No, no he estado bien… Sí, fui a chequearme por el estrés, el próximo día (de la fiesta)… Yo dije, inmediatamente: ‘Tengo que calmarme. Tengo que ir al lugar a calmarme. A que me ayuden’… Tenía que tomar mucha agua, porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes”. Lele Pons

“Estoy triste, pero dije: ‘No puedo estar triste, porque el bebé lo va a sentir. No puedo’. Por eso estaba con ayuda todo el tiempo. Físicamente estoy bien, pero emocionalmente no estoy bien y también es un problema muy grande”, agregó.

Lele Pons / IG

¿Cómo se sintió Lele Pons tras su resbalón en su revelación de género?

La venezolana compartió que el líquido que cayó en su revelación fue slime, el cual estaba muy resbaloso y reveló cómo se sintió al momento de su caída.

“Me asusté y después, menos mal, estuve superbién… Lo más fuerte fue el próximo día… Nadie se lo iba a imaginar… Después de eso fui a chequearme con las personas que estaban ahí, que yo había invitado, que eran parte de (los doctores). Me checaron de que estoy bien, de esto y esto”. Lele Pons

Lele subrayó que lo que más le dolió fue que la señalaran de quererle hacer daño a su bebé de manera “intencional”.

“Es muy triste que todo estaba bien y esto pasó… Yo creo que (lo que más me dolió) fue cuando la gente me estaba diciendo que yo, intencionalmente, quería hacerle daño a mi bebé. Es como de: ‘Oh, my God’ (oh, Díos mío), yo que siempre he querido ser mamá... Eso sí, no”, añadió.

Finalmente, se dijo más tranquila después de toda esta polémica. Incluso, enseñó su pancita a todo el público.

Así lo dijo Lele Pons:

¿Qué dijo Guaynaa sobre la hospitalización de Lele Pons?

Al momento, Guaynaa no ha hablado con respecto al resbalón de su esposa, Lele Pons, aunque sí hizo algunas publicaciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Guaynaa simplemente publicó una imagen de un paisaje, en el que solo escribió “Saturday” (sábado), así como dedicó un mensaje a la cantante Eva Ayllón por su colaboración musical junto a él de nombre ‘Ódiame’.