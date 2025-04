Lele Pons enciende las alarmas, ¡sufrió grave caída en pleno gender reveal!

Este 25 de abril los felices nuevos papás Lele Pons y Guaynaa gritaron al mundo su felicidad por enterarse de que su bebé será una niña. Sin embargo, una caída está generando temor entre los seguidores de la pareja que compartió la noticia de su embarazo el pasado 9 de marzo, sorprendiendo a sus seguidores con un mensaje lleno de ternura.

Aunque han mantenido algunos detalles en privado, se sabe que el nacimiento está previsto para el verano de 2025 y que la cantante Anitta será la madrina de la bebé. Desde entonces, Lele ha mostrado fragmentos de su experiencia, emocionando a sus fans con actualizaciones sobre su “dulce espera”.

Lele Pons y Guaynaa emocionaron a sus fans en marzo al revelar que están esperando a su primer bebé. / Instagram.

¿Cómo fue el gender reveal de Lele Pons y Guaynaa?

A través de las redes sociales, Lele compartió cada momento de su festejo especial, llenando de emoción a sus casi 54 millones de seguidores en Instagram. Vía mediante la cual se pudo ver a Lele enfundada en un jumpuit blanco que la mantuvo fresca durante el lujoso evento que se realizó en un salón.

El salón de eventos estuvo dividido en dos colores, rosa y azul, y se pudo ver a una auténtica lluvia de estrellas presente, pues entre los invitados se encontraban famosos como Belinda, Chayanne (tío de Lele), Sebastián Yatra, Anitta, entre otros.

El gran momento se vivió con máxima emoción y consistió en que bombas de pintura llenaran de color el lugar, llenando a todos de un color rosa chicle que dejó claro que será una primogénita quien pronto llegue a las vidas de los famosos cantantes.

En el festejo se pudo ver a famosos como Belinda y Chayanne. / Instagram.

¿Cómo ocurrió la caída de Lele Pons en su fiesta de revelación?

Lamentablemente, no todo fue diversión en el lujoso evento, pues en pleno momento de conocer el sexo de su bebé, Lele sufrió una caída. La cuenta de Instagram ‘Chamonic’ compartió un video en que se aprecia el momento del accidente que sufrió la intérprete de “Celoso”, quien rápidamente se incorporó del suelo y no llegó a golpearse directamente el vientre. Los fans de la cantante puntualizaron que no fue solamente un incidente sino que Lele sufrió dos caídas en el evento.

“Pero qué peligroso lo que acaba de suceder. Esa caída de Lele Pons, pudo terminar muy mal , a veces la mayoría de las personas no dimensionas los peligros a los que pueden estar expuestos”, refiere la cuenta.

Por su parte, los seguidores de la esposa de Guaynaa también externaron su angustia por las aparatosas caídas y dejaron algunos comentarios en su Instagram:



“Ve al médico por favor, Lele”,

“Aunque te sientas bien, ve al médico, bebé”,

“Las dos caídas que tuviste no es normal”,

“Lele por Dios, anda a tu médico, que cheque al bebé”,

“Por favor, anda al doctoro, sólo por prevención”.

Los fans de la cantante pidieron que se realizara un chequeo médico. / Instagram.

¿Por qué es peligroso sufrir caídas durante el embarazo?

Las caídas durante el embarazo pueden ser peligrosas debido a la posibilidad de lesiones en la madre y, potencialmente, en el bebé, especialmente si la caída es de mayor impacto.

El riesgo principal es el desprendimiento de placenta, que puede provocar parto prematuro y otros problemas. Además, la caída puede causar rotura de la bolsa amniótica o contracciones uterinas, explica MayoClinic en sus sitio web. Hasta el momento Lele no ha reportado que tenga alguna complicación pero tampoco ha compartido alguna historia en donde diga si siguió el consejo de sus fans y visitó algún médico.