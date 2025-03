Erubey hace súplica a Lele Pons tras exponer su embarazo; en redes se burlan y dicen: “Hasta te dio unfollow”

Hace algunos días, Lele Pons anunció que se convertirá en madre a lado de su esposo Guaynaa, algo que, para muchos, no fue una sorpresa, pues, semanas antes, Erubey de Anda, quien es amiga de la sobrina de Chayanne, lo dijo en ‘La casa de los famosos All-stars’.

Durante una conversación con algunos habitantes de La casa, la celebridad no solo dio a conocer esta información, también presumió que la cantante es casi como “su hermana”, por lo que tanto ella como su familia la apoyan.

Si bien no se ha encontrado el clip puntual en el que Anda confiesa el secreto de su “amiga”, muchos fans, incluyendo la cuenta especializada en espectáculos ‘La Comadrita’, dijeron haber sido testigos de la revelación.

La Comadrita “Erubey dijo que su amiga @lelepons está embarazada, pero que nadie sabía. Chica, estás en un reality que es 24/7, bueno 12/7”

¿Qué favor le pidió Erubey a Lele Pons?

Al saber que era una de las nominadas de la semana en ‘La casa de los famosos All-stars’, De Anda pidió el apoyo de todos sus fans y amigos, incluyendo a Lele Pons, resaltando que quería quedarse en el reality.

“Por favor, Erubebés, a todos, voten, por favor. A mi hermana Ara, a Lele, todos, por favor, ayúdenme a que todo mundo esté votando. Quiero regresar (a La casa). Los amo, yo confío en ustedes”, dijo.

ERUBEY SOFÍA PIDIÉNDOLE APOYO A LELE PONS 😭 ay nena sí supieras que ya hasta te dió unfollow #LCDLFAllStars pic.twitter.com/X6zFJiTjqI — nacho con O (@NachoConO) March 14, 2025

Internautas se burlan de Erubey de Anda y la tachan de “traicionera”

La petición de Erubey causó mucho revuelo en redes sociales. La mayoría de los internautas, principalmente fans de Lele Pons, se burlaron de la joven, resaltando que la cantante ya hasta la había dejado de seguir en Instagram, un indicativo de que estaría muy molesta con ella por “arruinar” el anuncio de su embarazo.

Algunos comentarios que se pueden leer en internet son:

“Lele ya ni te quiere ver por chismosa”

“Ya que alguien le lleve un carro para que sepa la verdad”

“Ya es tiempo que salga a ver el unfollow de Lele”

“Va a regresar, pero a su casa por chismosa”

“Ya tenemos noticias, bebé, pero no son muy buenas”

“Ay, Erubey, ni al baby shower vas a estar invitada”

“Si supiera que Lele y sus amigos no votarán por ella”

“Nadie apoya a las traicioneras”

Hasta el momento, Lele no ha dado declaraciones directas sobre la indiscreción de Erubey. No obstante, cuando su, al parecer, ahora examiga estuvo nominada en la segunda semana del show, le pidió a sus seguidores que votaran por ella para que no fuera eliminada.

Lele Pons y Guaynaa / IG: @lelepons

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana en ‘La casa de los famosos All-stars’?

El pasado 13 de marzo, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos All-stars’. Tras un tenso proceso de votación, aquellos habitantes que quedaron en la placa fueron:

Erubey de Anda

Manelyk

Luca Onestini

Lupillo Rivera

Alfredo Adame

Rosa Caiafa

