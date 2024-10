Guaynaa niega crisis matrimonial con Lele Pons: ¿todo fue un truco publicitario?

En agosto, se comenzó a especular que Guaynaa y Lele Pons estaban en medio de una crisis matrimonial y hasta estaban contemplando el divorcio, luego de que él borrara todas las publicaciones con la sobrina de Chayanne.

Cabe resaltar que, en aquel entonces, también se dijo que el reguetonero supuestamente le había sido infiel a su esposa con Claudia Bavel, una modelo y actriz de origen español.

Si bien en ese momento ambos compartieron varias fotografías de un romántico viaje que hicieron a Venecia, Italia, los rumores continuaron, pues ninguno se los dos se había pronunciado ante su supuesto divorcio.

Guaynaa rompe el silencio sobre su supuesta crisis matrimonial con Lele Pons

Recientemente, el intérprete de ‘Rebota’ hizo frente a estas especulaciones. En un encuentro con la prensa, el artista negó tener problemas con Lele Pons, asegurando que son más felices que nunca.

Guaynaa “No, para nada (existe un distanciamiento)”

Al ser cuestionado sobre si todo este asunto había sido solo un truco publicitario, el puertorriqueño optó por solo dar unas breves palabras sobre su nueva canción ‘Funeral’, para después huir de los medios.

“Estamos demasiados felices por este proyecto. Me siento muy bien. Lo importante es que estamos haciendo hincapié en la cultura latinoamericana. Es algo que el público ha estado pidiendo”, indicó.

Si bien la letra de esta canción habla sobre una separación, Guaynaa aseguró haberse inspirado en la celebración del Día de Muertos para realizarla.

¿Guaynaa engañó a Lele Pons?

A finales de julio, Jordi Martin, paparazzi que destapó la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, expuso las presuntas pruebas del supuesto engaño de Guaynaa con Claudia Bavel,

“Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva. Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa”, dijo en ese entonces.

Poco después de esto, el reggaetonero borró todas las fotos con su esposa en redes sociales, lo que reforzó los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre la pareja.

Pese a la gravedad del asunto, muchos afirmaron que todo se trataría de un truco publicitario para promocionar la nueva música del cantante, así como su incursión a una página de contenido exclusivo.

En un aparente intento de detener las especulaciones, los famosos compartieron algunas fotos de sus vacaciones románticas en Italia.

