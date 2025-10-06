Ángela Aguilar adelanta su cumpleaños 22 con pastel, avión privado y globos: ¿fue sorpresa de Nodal?

Ángela Aguilar no esperó al 8 de octubre para comenzar a celebrar su cumpleaños número 22. La cantante de regional mexicano sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en sus historias de Instagram que ya arrancaron los festejos por su nueva vuelta al sol. Y lo hizo por todo lo alto. Sin embargo, en redes ya hay polémica: ¿lo organizó Christian Nodal?

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Cómo celebró Ángela Aguilar su cumpleaños número 22 antes de tiempo y qué sorpresa le preparó Christian Nodal?

Aunque oficialmente cumple años el 8 de octubre, Ángela Aguilar decidió comenzar la fiesta desde el lunes 6. A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Gotitas saladas” compartió una imagen desde la ventanilla de su avión privado, decorado con globos, un plato de fresas y moras, y un pastel de frutas con la leyenda “Happy Birthday”.

“Empezamos con las festividades #22”, escribió Ángela, dejando claro que no piensa dejar pasar ni un solo momento sin celebrar. La imagen desató una ola de comentarios entre sus fans, quienes no tardaron en preguntarse si Christian Nodal fue quien organizó esta sorpresa tan especial.

De confirmarse que Christian Nodal fue quien organizó la sorpresa de cumpleaños para Ángela Aguilar, en redes sociales ya comenzaron a surgir comparaciones incómodas. Muchos usuarios recordaron que el cantante no asistió recientemente al cumpleaños de su hija, fruto de su relación con Cazzu.

Recordemos que Nodal fue duramente criticado por no felicitar públicamente a la pequeña ni asistir a su fiesta, lo que desató una ola de comentarios negativos. Aunque su equipo justificó su ausencia por compromisos laborales, el propio cantante explicó que evita publicar sobre su hija para protegerla del escrutinio mediático

“¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso”. Nodal

El gesto de Christian Nodal fue interpretado como una defensa pública hacia su esposa.

¿Cómo fue el primer cumpleaños de Ángela Aguilar como esposa de Nodal?

Este sería el segundo cumpleaños que Ángela Aguilar celebra como mujer casada, luego de su boda con Christian Nodal el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima en Morelos. Desde entonces, la pareja ha estado en el ojo del huracán, tanto por su historia de amor como por las críticas que han recibido en redes sociales.

El año pasado, cuando cumplió 21, Nodal la sorprendió en pleno escenario durante su concierto en Las Fiestas de Octubre en Guadalajara. La subió al escenario, le entregó un ramo de flores, encendió fuegos artificiales y colocó un enorme número “21” en el fondo del escenario. “Feliz 21 vuelta al sol, vida mía”, escribió el cantante en sus redes sociales para acompañar el emotivo momento.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Cuántos años tenía Ángela Aguilar cuando conoció a Christian Nodal y cómo fue su primer encuentro?

Ángela Aguilar conoció a Christian Nodal cuando era apenas una adolescente, aunque la edad exacta en la que se vieron por primera vez sigue siendo tema de debate. Según el propio Nodal, fue durante el espectáculo Jaripeo sin fronteras, organizado por Pepe Aguilar, cuando coincidieron por primera vez: él tenía 18 años y asegura que ella apenas 13. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por la misma Ángela.

En una entrevista con Paty Chapoy, la cantante negó haber conocido a Nodal a los 13 años. “Probablemente tenía 14 y fue en unos premios, aunque no recuerdo con precisión”, dijo Ángela, dejando claro que su memoria no es del todo exacta, pero que no coincide con la versión de su ahora esposo. Lo cierto es que su primer acercamiento profesional ocurrió en 2020, cuando grabaron juntos el tema Dime cómo quieres, una colaboración que fue un éxito rotundo en plataformas digitales.

En ese entonces, Ángela tenía 17 años y Nodal 21. Aunque en ese momento no había señales de un romance, la química entre ambos ya era evidente para muchos fans. Tras esa colaboración, cada uno siguió su camino, pero el destino los volvió a reunir años después, esta vez para escribir una historia de amor que terminó en altar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se sometería a procedimientos / Redes sociales

¿Cuántos años tenía Ángela Aguilar cuando se casó con Christian Nodal?

Ángela Aguilar tenía 20 años cuando se casó con Christian Nodal, quien tenía 25. La boda se celebró el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. Fue una ceremonia íntima, pero con invitados de alto perfil como Marc Anthony, Nadia Ferreira y Marco Antonio Solís “El Buki”.

Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue quien la llevó del brazo al altar, desmintiendo así los rumores de distanciamiento familiar que circulaban en redes sociales. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación muy pública, compartiendo momentos especiales tanto en redes como en eventos musicales.

Aunque han enfrentado críticas y hate por su relación, Ángela y Nodal han demostrado que están más unidos que nunca. Y este nuevo cumpleaños parece ser otra prueba de que su amor sigue creciendo.