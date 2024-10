Gala Montes exigió sanción para Adrián Marcelo por conflictos en LCDLFMX, pero la producción se lo negó

Aunque ya terminó ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes, tercer lugar del reality, rompió el silencio sobre su gran pelea con Adrián Marcelo que finalmente provocó que el conductor saliera voluntariamente del reality.

En una reciente entrevista para el programa de radio ‘El Tlacuache’, la actriz compartió detalles sobre la fuerte confrontación con Adrián Marcelo y lo que sintió dentro de La casa y aislada de toda opinión externa.

“No dimensionas cuando estás ahí dentro, o sea, solo ves la cámara y no dimensionas que hay 100 mil personas viéndote. Es muy raro. Es una sensación muy rara”.

Pelea en La casa de los famosos México entre Adrián y Gala / Twitter: @lacomadrita_of

La actriz dijo que la discusión con el conductor la dejó con sentimientos encontrados, pues aunque su intención no fue ser agresiva, se sintió incomprendida y temía que su postura confrontativa fuera malinterpretada con el público y sus compañeros.

“Sí hubo una resaca de mi parte porque se confunde mucho cuando eres confrontativa a ser agresiva y eso es algo que me da mucho gusto que se haya cambiado ahorita, pero es como: ‘No estoy siendo agresiva. No confundamos las peras con las manzanas. Simplemente te estoy poniendo un límite y te estoy diciendo hasta aquí'”, dijo.

Gala se mostró molesta por los ataques que recibió de Adrián, señalando que no fueron comentarios ligeros, sino que tocaban “temas bajos”. Según la actriz, tras el incidente donde la cuestionó acerca de su depresión, Gala se acercó a la producción para exigir una sanción para el conductor, pero su solicitud no fue atendida.

Se armó el pleito en La casa de los famosos México / Instagram: @adrianmarcelo10 @galamontes

“Me fui al confesionario y les dije: ‘Esto tiene que proceder. Tiene que haber una sanción.’ La producción te invita a la reflexión, y no había consecuencias, lo cual me tenía muy frustrada, porque yo de verdad entré y dije: ‘No creo que nadie se meta con temas tan bajos como con los que él se metió'”, confesó.

El ‘humor negro’ de Adrián Marcelo en la opinión de Gala Montes

En la misma entrevista, Gala Montes reflexionó sobre el estilo de comedia de Adrián Marcelo, que tanto ha dado de qué hablar pues según algunos de sus seguidores y él mismo lo consideran como “humor negro”, pero en realidad ella piensa que se trata de violencia. “Esto no es una guerra entre mujeres y hombres. Es contra la gente mala, contra la gente que le hace daño al país”.

“Ser mujer en este país es un deporte extremo. Desaparecen 10 mujeres al día, y no podemos seguir incentivando la violencia contra la mujer”.

Y agregó que ella solo buscaba defenderse de aquellos crueles comentarios que recibía aunque se haya visto de alguna manera “agresiva”.

Trataron de llevarse bien más tarde / YT: Canal 5

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Gala Montes?

Recordemos que en una ocasión, Adrián acusó a Gala de manipular a la audiencia acusándola de usar su depresión para generar empatía con el público diciéndole: “La depresión no es un botón que se prende y se apaga”.

En otras ocasiones, Adrián le dijo a Gala que es una persona conflictiva haciendo comentarios como: “No tienes amigas porque ni tú te soportas”.

Aunque intentaron resolver sus diferencias después de la primer pelea fuerte, no lo lograron y continuaron discutiendo. Luego de una de las peleas entre ellos, Adrián decidió salir del reality al intuir cómo le estaba dejando ver esto afuera.