Ex de Tammy Parra rompe el silencio y revela que lo terminaron ¡por un TikTok!

Tammy Parra contó su versión de los hechos en cuanto a cómo vivió el momento en el que se enteró de que le eran infiel, incluso aseguró que la intimidad con Omar era “desagradable”.

Tammy Parra ha revelado diversos detalles de su ruptura con Omar Núñez, quien le fue infiel antes de pedirle matrimonio en París.

Ahora, fue Omar quien no se quedó con nada y externó cómo fueron los momentos luego de que confesó que sí había sido infiel.

Fue a través de un podcast que el empresario comentó que ellos no terminaron con su relación frente a frente, sino que fue a través de TikTok.

El ex de la influencer rompió el silencio en cuanto a su polémica ruptura y reveló cómo fue que reaccionó su familia ante su “traición”. / Instagram: @tammy.parra

“Quise hablar con ella y ella me dijo ‘sabes qué no luego hablamos, no puedo ahorita’, acto seguido, me entero por el TikTok que terminamos… Me lo mandó una amiga de Tammy… Me dice ‘gü*y, ¿ya viste el TikTok?’ Y yo así de ‘¿cuál TikTok?’”, comenzó.

Y agregó: “Me metí a verlo y dije put* ya terminamos. Me desmoroné”.



Así lo dijo:

Asimismo, Núñez aseguró que luego de toda la controversia que se desató en redes sociales, la volvió a buscar en México; sin embargo, sus familiares no lo dejaron acercarse a ella.

“Ella tuvo días antes que yo de haber llegado a Guadalajara, que llegó a donde vivíamos juntos, a sacar sus cosas y yo llegó e inmediatamente mi primera reacción es buscarla; sin embargo, estaba al rededor de todas sus amistades y su familia que no me permitían acercarme. Fui a buscarla a la casa de sus familiares y no hubo respuesta”, contó.

Finalmente, el ex de Parra también compartió cómo reaccionaron sus familiares ante la noticia de que él había engañado a la influencer.

La influencer ha destapado algunos detalles de lo que fue su relación con su ex, así como que no disfrutó la intimidad. / Instagram: @tammy.parra

“Te das cuenta de que tienes pocos amigos cuando pasa algo así, o sea, mi familia decepcionada, la verdad, porque no conocían esa parte de mí tampoco, entonces sí fue como un golpe fuerte, que te digan ‘¿cómo es posible?’”, aseveró.

Hasta el momento, Tammy Parra no ha reaccionado a las declaraciones de su expareja; sin embargo, usuarios consideran que ella actuó bien en el momento en el que se enteró de la traición.