Pati Chapoy al borde de las lágrimas por la muerte de querido conductor de Ventaneando; así se mostró en vivo

La muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero a los 51 años, sigue siendo un tema sensible para sus colegas de “Ventaneando” en especial para Pati Chapoy

En la más reciente emisión, la presentadora Pati Chapoy no pudo ocultar su tristeza al recordar a su amigo y colaborador, Daniel Bisogno, quien murió hace medio año.

¿De qué murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, hace seis meses?

Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, murió la noche del 20 de febrero, a la edad de 51 años, por una falla multiorgánica, tras varias crisis de salud que enfrentó desde el 2023.

En mayo de 2023, Daniel Bisogno fue ingresado de urgencia al hospital tras sufrir la ruptura de várices esofágicas, lo que le ocasionó una hemorragia interna. Este incidente permitió diagnosticarle cirrosis no alcohólica, una enfermedad que afectó seriamente su hígado.

A pesar de recibir tratamiento, su condición empeoró con el tiempo, lo que hizo necesario un trasplante de hígado en septiembre de 2024. Luego de la cirugía, Daniel presentó complicaciones adicionales como infecciones bacterianas y problemas en riñones y pulmones, derivando finalmente en una falla multiorgánica que provocó su muerte en febrero de 2025.

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy en “Ventaneando” al recordar a Daniel Bisogno?

Durante la emisión de ‘Ventaneando’, Wendolee, exacadémica de “La academia”, visitó el programa para promocionar su nuevo proyecto. Al mencionar a Daniel Bisogno, Wendolee reconoció sentirse nerviosa. Esto dijo:

“Tenía un poco de miedo de venir porque se me iba a hacer un nudo en el corazón por quien nos falta, pero de verdad vengo muy animada”, dijo la cantante.

El comentario provocó que Pati Chapoy se mostrara al borde de las lágrimas. La conductora no pudo evitar verse conmovida frente a las cámaras y sus compañeros. Aunque permitió que Wendolee continuara con su presentación sin hacer comentarios adicionales. Este momento mostró la profunda relación y afecto que Chapoy tenía con Bisogno, reflejando el impacto que su pérdida aún genera en el programa y en el público.

¿Quién es Wendolee, exparticipante de La academia que recordó a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’?

Wendolee Ayala es una cantante, actriz y activista mexicana originaria de Torreón, Coahuila, nacida el 14 de enero de 1982. Alcanzó la fama en 2002 al formar parte de la primera generación del reality show “La academia” de TV Azteca, donde se posicionó en el duodécimo lugar y se convirtió en la primera mujer eliminada en la historia del programa.

Después de su participación en “La academia”, Wendolee continuó desarrollando su carrera artística, lanzando varios discos de estudio, entre los que destacan:



Quiero ser tu amante (2011),

Wendolee (2012),

Wendolee 2 (2013),

De corazón ranchero (2015),

Mi vida con banda (2018) y

Del otro lado (2020).

Además, ha participado en cine con la película Polvo(2019) y en televisión en producciones como Lo que callamos las mujeres y Chispa musical.

En el ámbito personal, Wendolee se casó en 2013 con el empresario Todd Hill y en 2021 tuvo una hija. Actualmente vive en Estados Unidos, donde se ha convertido en promotora del amor propio y la aceptación corporal. Es fundadora y CEO de Gordibuena Fit Club, una plataforma que busca motivar a las mujeres a aceptar y valorar su cuerpo tal como es. Asimismo, comparte contenido sobre maquillaje, rutinas de ejercicio y experiencias personales en su canal de YouTube y en redes sociales.

Recientemente, Wendolee también participó como invitada en el programa “Ventaneando”, donde habló sobre su trayectoria y su regreso a los escenarios con su espectáculo “Noche de mujeres cabro...”, una show que fusiona música en vivo, karaoke interactivo y un ambiente para celebrar a las mujeres.

