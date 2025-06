‘Chespirito: Sin querer queriendo': Miguel Islas, actor de ‘don Ramón’ casi pierde el papel: VIDEO

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ está en pleno estreno; su segundo capítulo apenas acaba de salir y la serie sigue en boca de todo mundo, pues poco a poco se van desentrañando más detalles del drama personal y el universo de ‘Chespirito’.

En paralelo, su elenco finalmente rompe el silencio para dar más detalles sobre el proceso de selección y su experiencia dentro del proyecto que, sobra decir, ha sido muy importante para cada uno de ellos.

En esta ocasión, Miguel Islas que interpreta a ‘don Ramón’ o Ramón Valdés, reveló cómo fue su proceso de casting, uno muy largo pues fue el último en ser seleccionado y según él, por poco no se queda con el papel: “No te pareces ni la ‘R’”. ¿Qué dijo?

¿Quién es el actor que dará vida a Don Ramón? / Fotos: Francisco Mancera y cortesía del famoso

¿Cómo se enteró Miguel Islas que sería ‘don Ramón’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Miguel Islas, de la banda ‘El círculo’, reveló en entrevista con la youtuber Isabel Fernández para su podcast ‘Aquí no pasa nada’, que el proceso para ser seleccionado como ‘don Ramón’ fue largo y de hecho, él fue el último en ser escogido:

“Yo fui el último de todo el elenco. Ya estaban escogidos todos. Yo estaba en el 90s pop tour, y estaba en León. Íbamos a tener un concierto y pues sí, ya había hecho muchas pruebas y hacía 2 días había hecho la última prueba”.

Islas, admitió que estaba muy nervioso pensando en si lo llamarían, por lo que cuando sonó su teléfono fue algo muy fuerte para él: “Me habla el Mendoza: ‘Te quedaste, eres Ramón Valdés'; y yo: ‘A ver, respira y dime si no va a haber una última prueba. ¿Ya es oficial, cabr...?'; ‘Sí, puedes celebrar'; ‘Dame un segundo porque voy a llorar’”, confesó el intérprete de ‘Narcos’.

Miguel Islas dará vida a Ramón Valdés / Fotos: Francisco Mancera y cortesía del famoso

¿Miguel Islas casi pierde el papel de ‘don Ramón’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

De acuerdo con Miguel Islas, su proceso duró 2 años, pues en una primera etapa que duró 4 meses, fue considerado, pero después de unas semanas se detuvo el proyecto hasta nuevo aviso, pero pasó todo un año para que se retomara.

El cantante de ‘Baila’, señaló que él ya había perdido toda esperanza, y sentía que en cualquier momento vería a alguien más con el papel: “Yo estaba pensando: ‘Ya lo voy a ver anunciado con equis, equis, equis; en mi cabeza yo ya tenía un elenco de toda la vecindad’”, compartió Miguel.

El vocalista de ‘El círculo’ bromeó sobre el posible escogido al mencionar a Adrián Uribe. También señaló que una de las pruebas que más recuerda cuando el proceso de casting se reanudó, fue una ocasión en la que se enfrentó con 4 ‘don Ramones':

“Llego y éramos 5 ‘don Ramones’. De ellos conocía a 3 y estábamos todos a punto de entrar. Y obviamente todos nos estábamos viendo con cara de ‘Chin... este w... sí se parece’, y yo veo a todos y digo: ‘No ma... tú no te pareces ni la ‘R’, ni las uñas’”, declaró riéndose Islas.

Además, Miguel Islas señaló que fue el último en pasar y con cada actor que salía, sentía que cualquiera le quitaría el papel. Sin embargo, consiguió imponerse después de más pruebas: “Fueron pruebas y más pruebas, hasta que llegó ese famoso día en León’.

¿Cómo se preparó Miguel Islas para ser ‘don Ramón’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En TVNotas te contamos que Miguel Islas reveló que el hijo de ‘don Ramón’ le ayudó bastante para preparar a su personaje, pues en general había poca información de Ramón Valdés: “Fue complejo. Todo el mundo lo conoce gracias al programa (El chavo del 8), pero hay poca información sobre cómo fue como persona, con su familia o con la gente que lo rodeaba”.

Miguel destacó que conocer a Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, fue una gran guía para él: “Fueron muchas semanas de trabajo, de analizarlo. Tuve la fortuna de poder hablar con su hijo, Esteban Valdés, y me contó muchas cosas de él. Con esa información pude darle realismo al personaje. Al verme caracterizado, hasta yo me sorprendí. Me parezco muchísimo”.

Además, el intérprete de ‘Sin miedo a la verdad’ añadió que fruto de este acercamiento, forjó una sólida amistad con el hijo de Ramón:

“Desde que hice la serie llevo una buena amistad con Esteban. Me ayudó mucho”, confesó Miguel Islas.