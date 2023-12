¿Aislinn Derbez se reconciliaría con Mauricio Ochmann? La actriz asegura que “todavía hay amor”

Desde que Mauricio Ochmann anunció su separación definitiva de Paulina Burrola, los internautas han estado más que emocionados ante la posibilidad de una reconciliación entre el actor y Aislinn Derbez, quien es su exesposa y madre de su hija.

Recordemos que los histriones se divorciaron en 2020, tras cuatro años de matrimonio y una menor en común. La ruptura se dio en los mejores términos y ambos son grandes amigos, principalmente por el bienestar de su pequeña.

Ahora que los dos están solteros, la gente se pregunta si realmente podría resurgir el amor entre ellos, pues muchos consideran que su cercanía no es “normal” en una expareja, sin importar cómo haya culminado la relación.

Ante las especulaciones, la hija de Eugenio Derbez reconoció que aún existe amor entre ella y su exesposo, con quien pasará la próxima Navidad.

Aislinn Derbez afirma que aún ama a Mauricio Ochmann / Instagram: @aislinnderbez

“Kai sí pidió, como regalo de navidad, que estuviéramos los dos ahí con ella, en la nieve. Así que se lo vamos a cumplir. El amor allí está. Hay muchísimo amor. Nos amamos mucho”. Aislinn Derbez en conferencia de prensa

Pese a todo, la actriz señaló que no existe posibilidad de una reconciliación con Mauricio, pues considera que están bien como amigos: “Como pareja lo dudo mucho. Estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una buena familia. Somos muy buenos amigos”, indicó.

Incluso, manifestó que debería “normalizarse” el hecho de que los padres de familia se lleven bien, sin importar que ya no están juntos como pareja, no solo por los hijos, sino también para respetar el amor que alguna vez hubo entre ellos.

“Si es verdad ese amor y si es real, tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz. Aunque eso no te incluya. O sea, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo”, concluyó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son solo amigos / Instagram: @aislinnderbez

¿Mauricio Ochmann prefiere convivir en casa de Aislinn Derbez?

De acuerdo con información del programa Todo para la mujer, a Mauricio Ochmann no le gusta convivir con su hija en su casa y prefiere estar en la residencia de Aislinn Derbez para ver a la menor.

“Él me dijo (Mauricio Ochmann) yo prefiero ir a casa de Kai a que Kai se venga a mi casa porque ella tiene allí su entorno. Mauricio lo que hace es que se va a casa de su hija y allí se queda mientras Aislinn se va a trabajar”, expresó Maxine Woodside.

Recientemente, una fuente cercana contó para TVNotas que el motivo de la separación entre Mauricio y Paulina fue justamente la “excesiva” convivencia que el actor tenía con Aislinn. Al parecer, la modelo “no estuvo de acuerdo con que Mauricio pasaba más tiempo con su ex que con ella”.

Paulina Burrola habría estado cansada de no ser la prioridad de Mauricio Ochmann / Instagram: @mauochmann

