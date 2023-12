Paulina Burrola se hartó de ser plato de segunda mesa: “Siempre estaba antes Aislinn” ¡La verdad del truene!

La semana pasada, Mauricio Ochmann confirmó, en una alfombra roja, que había terminado su relación con Paulina Burrola, con quien sostuvo un noviazgo de más de dos años.

La noticia sorprendió a propios y extraños pues se creía tendrían un “felices por siempre”, pero el actor mencionó que sus caminos se empezaron a separar. Por eso tomaron esta decisión.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann formaron una de las parejas más queridas de la farándula. / Twitter: @saleelsoltv

Ahora una persona cercana a la ahora expareja. Nos contó en exclusiva cuáles fueron los motivos y cómo inició el enfriamiento de esta relación ¿Aislinn Derbez sería la tercera en discordia?

Según la fuente, Paulina siempre respetó la relación de Ochmann con su exesposa Aislinn: “Pero no estuvo de acuerdo con que Mauricio pasaba más tiempo con su ex que con ella”, pues Paulina no entendía por qué siempre recurría a Mauricio y empezaban a tener problemas.

La gota que derramó el vaso y lo que hizo sentir insegura a Paulina fueron ¡los viajes en familia! Entérate esta semana de los tristes detalles de el truene de Mauricio Ochmann y Paulina en tu revista TVNotas impresa o digital ¡No te la puedes perder!

